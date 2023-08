Ni parón del juego por ausencia de ambulancia salvó al equipo de Mauricio ‘el Chunche’ Montero

El Cofutpa Palmares de Mauricio Montero aún no se reponía del primer golpe, en el minuto 52, y el dominante Liberia amenazaba con irse encima en busca de más goles, cuando algo inusitado suspendió el juego por el Torneo de Copa.

La ambulancia, de obligatoria presencia en cada partido, había salido del estadio Edgardo Baltodano con una aficionada que sufrió un problema de salud. Las acciones se detuvieron durante casi 12 minutos mientras trasladaban a la paciente al hospital. Esto ocasionó que no se pudiera reanudar el encuentro hasta que regresara el vehículo del servicio médico.

Al reanudarse las acciones, después de un parón de esos que a veces dan un giro a la historia, nada parecía haber cambiado y Liberia volvió a tomar el control.

El equipo local apretó en el segundo tiempo para asegurarse los tres puntos, ya que en la primera mitad no logró superar a la defensa palmareña. Al final se impuso con marcador 2-0.

Liberia dominó el partido y controló las acciones por completo, mientras que su rival solo tuvo un remate directo en el primer tiempo, producto de un tiro libre.

Liberia fue superior a Cofutpa Palmares y se impuso 2-0. En la acción Lorenzo Orellana de Liberia dominó el balón ante Rayinder Hernández. (Foto prensa de Liberia).

Palmares tenía claro que el rival era superior, por lo que adoptó una postura defensiva y dejó a un solo hombre en punta: Jean Carlo Innecken. Sin embargo, este jugador tuvo pocas oportunidades de aportar debido a la estrategia defensiva de sus compañeros.

En la segunda mitad, Palmares mantuvo la misma estrategia defensiva. La pregunta era cuándo llegaría el gol y este llegó temprano, a los 52 minutos. Erick Barahona se barrió en el área para conectar un centro de Diego Madrigal, enviando la pelota al fondo de la red. Antes de este remate, el balón pasó entre las piernas de Lenin Montano, quien no logró despejar, y Barahona selló el resultado.

El segundo tanto llegó a los 66 minutos por medio de Fernando Piñar, quien se sumó al ataque en el cobro de tiro de esquina, nadie se percató de su presencia, se elevó y de cabeza le cambió la trayectoria a la pelota.

Los octavos de final se disputarán el 29-30 y 31 de este mes, de la siguiente forma: Santos vs San Carlos, Pérez Zeledón vs Sporting, Guanacasteca vs Grecia y Liberia probablemente contra Puntarenas, que derrotaba a Carmelita. Respecto a los cuatro equipos grandes del fútbol nacional: Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés, quedaron sembrados en los cuartos de final, que se jugarán del 5 al 7 de setiembre.

Ficha Técnica

Así salió Liberia para enfrentar a Palmares en el Torneo de Copa. (Foto Facebook de Liberia).

Liberia: Daniel Villegas, José Joaquín Huertas (Jeyland Mitchel al 89), Rafael Núñez, José Eduardo Sosa, Fernando Piñar, Malcon Pilone, Andrés Vargas (Esyin Cordero al 73) , David Hernández, Diego Madrigal (Wálter Chévez al 73) , Lorenzo Orellano y Erick Barahona.

D.T.: Mínor Díaz.

Mauricio Montero, técnico de Cofutpa Palmares, escogió esta formación para medirse a Liberia. (foto Facebook de Cofutpa Palmares).

Cofutpa Palmares: Brandon Solórzano, Joshua Espinoza (Fernando Abarca al 57), Lenin Montano (Nelson Chaves al 57) , Kevin Vargas (Luis Vargas al 85), Esteban Solano, Miguel Tercero (Gregory Barquero al 63), Brandon Salazar, Jhonny Salas, Rayinder Hernández, Jean Carlo Innecken y Darío Alfaro.

D.T.: Mauricio Montero.

Árbitro: Marco Guido. Asistentes: Ricardo Martínez y Diego Díaz. Secretario arbitral: David Sequeira.

Goles: 1 a 0: Erick Barahona al 52. 2 a 0: Fernando Piñar de cabeza al 66.

Amonestados: José Joaquín Huertas en Liberia y Lenin Montano en Cofutpa Palmares.

Expulsados: No hubo.

Estadio: Edgardo Baltodano.

Hora: 6:30 p.m.