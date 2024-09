Minor Díaz dio respuesta sorpresiva al ofrecimiento público que le hizo Jafet Soto

A mitad de semana, Jafet Soto hizo una declaración muy llamativa al pronunciar que Minor Díaz puede ser entrenador del Herediano cuando él quiera. Eso sí, dijo que respeta que actualmente tiene contrato con el Municipal Liberia.

Las palabras del actual técnico del Team y presidente de Fuerza Herediana resonaron en la afición florense, porque la idea de tener a Minor Díaz en el banquillo realmente les agrada.

Eso también tuvo eco luego de la suspensión del partido entre Liberia y Saprissa, porque el entrenador de los pamperos brindó declaraciones y se refirió a lo dicho por Jafet Soto.

Lo primero que dijo es que está muy agradecido con Herediano, porque su escuela como técnico la empezó ahí, donde acompañó a técnicos exitosos como Hernán Medford, Odir Jacques, Jafet Soto y Mauricio Wright, donde ganó tres campeonatos como asistente.

“Estoy contento no solo de que Jafet se exprese de esa forma de mí, él me conoce bien y de todos. Al periodismo le agradezco, no es que sean amigos míos, pero han reconocido el trabajo y es importante para mí que mi trabajo sea reconocido”, expresó Minor Díaz en Columbia.

Añadió que hoy está feliz en Liberia, donde lleva tres años y sabe que llegará el momento de tomar una decisión, pero sigue firme en el proyecto pampero, con la tranquilidad de trabajar en lo que le gusta.

“En Herediano me trataron muy bien, me abrieron las puertas para prepararme y me tocó la oportunidad de tomar una decisión, porque no me gusta estar en zona de confort. En Heredia me dijeron que me quedara los años que quisiera como asistente y probablemente hoy todavía estaría de asistente, pero yo quería ser entrenador y tenía que darme cuenta de si tenía madera para ser entrenador”, mencionó.

Recordó que su primera experiencia fue con la UCR, seis años atrás, peleando por un no descenso e insiste en que así se hizo técnico, con la mejor graduación que pudo tener, después de cuatro años como asistente en Herediano.

Minor Díaz también mencionó que no le tiene miedo a los retos y que por eso no se ha dejado llevar por el corazón, sino por la razón.

”¿Quién le diría que no a un equipo como Herediano? ¿Quién no quisiera estar en Herediano hoy en día? Con la planilla que tiene, con esos jugadores... Cualquiera se desearía estar en Herediano, pero siempre he pensado con la razón que los tiempos de Dios son perfectos, que en algún momento será Heredia, será Alajuelense, será Saprissa... Con la oportunidad de dirigir un equipo grande”, afirmó.

Pero que cuando eso ocurra, quiere estar bien formado y bien seguro, porque el día que le toque tomar una decisión de esas, quiere lograr objetivos muy altos y salir campeón.

“Estoy agradecido con Jafet por el reconocimiento, por el ofrecimiento y de verdad que el tiempo de Dios es perfecto. Estoy contento acá, tengo contrato hasta mayo, estoy feliz y agradecido”, insistió.

Minor Díaz reconoce que pensar así no es fácil, o que cualquier técnico ante un ofrecimiento como el de Jafet Soto dejen botado el proyecto en el que se encuentran.

“Yo lo justificaría, porque es Heredia, un equipo grande, con una excelente planilla y me ha tocado pensar bien, analizar, no salir corriendo y dejar botado a Liberia, donde tengo tres años, me han tratado bien, me desarrollado y me he potenciado como técnico”.

Minor Díaz reiteró que él sabe que el momento de tomar esa decisión va a llegar en algún momento y que será para seguir creciendo como entrenador, para ganar muchas cosas.

“Hoy por hoy estoy contento acá, con contrato y puede ser Herediano, Saprissa, Alajuelense, pero estoy feliz de trabajar en esta gran institución (...). No es fácil decirle al Herediano en este momento que no, o por lo menos tener esa posibilidad.

”¿Cuántos entrenadores desearían que hoy Jafet les diga: ‘Venga cuando quiera’?... Muchísimos, sacando los cuatro tradicionales, los demás dirían me voy, pero yo soy una persona responsable y seria”, insistió.