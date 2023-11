Mínor Díaz advierte a Saprissa con lo hecho por su Liberia ante Alajuelense y Herediano

A Saprissa lo espera un gran ambiente este jueves en Liberia. Los pamperos están motivados por recibir a los morados y se disputará la última fecha de la jornada 19 a estadio lleno. Las entradas se agotaron, y Mínor Díaz, técnico de Liberia, advierte a los tibaseños, a quienes espera arrebatarles lo que ya le quitó a Alajuelense, Herediano y Cartaginés, los otros clubes grandes del fútbol nacional.

Contra los tres, Mínor sumó puntos; por ejemplo, empató los dos partidos disputados con Alajuelense, perdió en casa frente a Herediano, pero logró un empate de visita, y derrotó a Cartaginés en Liberia, aunque perdió el domingo pasado en el Estadio Fello Meza.

En el primer enfrentamiento contra Saprissa, Mínor y sus jugadores cayeron 2-0 en Tibás, pero ahora en casa, el entrenador cree que tienen una buena oportunidad ante sus aficionados para buscar la victoria, frente a un rival al que califica de muy fuerte.

Mínor aseguró que, a pesar de la derrota el domingo pasado contra Cartaginés, el grupo está motivado y con ganas de enfrentar a los morados. Según Díaz, siempre existe algo especial al enfrentar a los grandes del fútbol nacional.

Con la experiencia de haberse enfrentado dos veces en el torneo a los grandes, este jueves es el segundo duelo contra Saprissa. Cuando se le consultó si Saprissa es el equipo más fuerte del certamen, Mínor respondió: “La tabla refleja que es el líder, viene de ganar el clásico y por algo está ahí en primer lugar. Hemos enfrentado a los otros rivales y les hemos sacado puntos. Con Saprissa estamos enfocados en obtener algo de ellos y eso es lo que apuntamos. El rival es muy calificado, pero hemos venido trabajando bien, ofreciendo buenos espectáculos y queremos lograr la victoria.”

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa y Mínor Díaz, técnico de Liberia, se encuentran de nuevo este jueves. El primero ganó el primer duelo entre ambos y Díaz quiere cobrar revancha como local. (Rafael Pacheco Granados)

A pesar de que Liberia no tiene opción de clasificar a las semifinales y no se encuentra en los últimos puestos, Díaz expresó que la intención es escalar lo más alto posible en la tabla de posiciones. Mínor no solo se enfoca en el enfrentamiento contra los saprissistas, sino también en los próximos partidos, ya que de los cuatro encuentros restantes, tres los juegan en casa y uno de visita en Nicoya, por lo que Liberia finalizará el torneo sin salir de Guanacaste.

En el caso de Saprissa, podría ser el primer equipo en asegurar su clasificación a la siguiente fase. Si ganan, el Deportivo Saprissa garantiza su puesto en las semifinales, ya que en este momento lo máximo que Guanacasteca podría lograr, estando en el quinto puesto, son 44 puntos, y los morados tienen 43.

Un aspecto en contra de Liberia es que de los ocho partidos disputados en casa, solo ha conseguido la victoria en tres, ganó dos y empató tres.

“Desde que iniciamos el torneo, dije que íbamos a ir partido a partido y al final nos daremos cuenta para qué nos alcanzó. Ha sido un torneo en el que la exigencia ha estado presente, y quizás a la gente se le olvida que regresamos a Primera. Tenemos cuatro meses en esta categoría”, resaltó Mínor Díaz.

Según Díaz, no ha sido fácil competir; recordó que conservaron la plantilla completa que tenían en la Liga de Ascenso, por lo que destacó el buen fútbol que ha desarrollado su equipo y la personalidad para jugar en cada encuentro.