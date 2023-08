Michael Barrantes se ve en Alajuelense como si tuviera el ‘secreto’ de la eterna juventud

¿Quién se iba a imaginar que Michael Barrantes figuraría en Liga Deportiva Alajuelense desde el primer día? Quizás solamente Andrés Carevic, quien desde hace un tiempo manifestó a lo interno del club que le gustaría tenerlo en su plantilla.

Los mismos periodistas de Puro Deporte de La Nación no titubeamos en señalarlo como uno de los mejores fichajes de este mercado.

Al final, no se trata de edad, sino de calidad y la verdad es que cada vez que Barrantes juega, exhibe esa facilidad para influir de manera directa en el accionar del equipo rojinegro.

“No quiero que suene presumido ni nada, pero estoy haciendo mi trabajo bien. Hasta el momento, le estoy cumpliendo a la institución los objetivos de mi llegada y la verdad es que estoy muy contento, muy agradecido con Dios, primero que nada, con el apoyo de mi familia, mis compañeros, el cuerpo técnico y todo lo que conlleva la institución. Espero seguir en esa línea”, expresó Michael Barrantes.

La misma afición rojinegra sabe que el equipo ganó mucho con su contratación, e incluso aquellos que se mantenían herméticos o que arrugaban la cara por tenerlo en el equipo, lo han visto respaldar sus palabras en la cancha. Así es como se está ganando al liguismo.

“No quiero que suene arrogante ni nada por el estilo, pero esto es producto de lo que soy como persona y como profesional. Agradezco a cada una de las personas que han expresado esos comentarios y mensajes, y en primer lugar, le pido a Dios que me dé mucha fortaleza, que me libre de toda lesión y que pueda seguir por la senda y la línea en la que voy”.

Él firmó con la Liga hasta diciembre, pero si las cosas continúan en esta misma línea, su carrera en el fútbol parece que puede extenderse. Él se siente con energía para más, pero una de las claves es centrarse en el presente. A partir de ahí se construye el futuro.

Barrantes siente un profundo amor por el fútbol, respeta su oficio y se considera un profesional en todos los sentidos de la palabra. Lo que prometió en su primera conferencia de prensa como jugador de la Liga, lo ha estado cumpliendo.

Pero para mantenerse en buena forma y con un ritmo competitivo a estas alturas del partido, él cuenta con una cómplice: su esposa, Andrea Apú, así como sus hijos Arjen y Enzo.

“Ahí voy, para que yo pueda rendir en esto he tenido que sacrificar muchos momentos con mi familia, porque necesito descansar y alimentarme bien, y tal vez lo que comía antes no era una buena alimentación”.

Michael Barrantes se siente muy a gusto en Alajuelense, donde asegura que solamente hace su trabajo y lo disfruta al máximo. (Jose Cordero)

Barrantes siente una verdadera fortaleza en su esposa, Andrea Apuy, quien es la primera en procurar que él también descanse como parte de su recuperación al 100%.

“Yo descanso todas las tardes, ya sea una hora y media mínimo, pero descanso todas las tardes, duermo todas las tardes y para mí eso es muy importante”, mencionó, y pareciera que ese es uno de los secretos para lo que parece ser su ‘eterna juventud’ en el fútbol.

Barrantes destacó que, contrario a lo que muchos puedan creer, él no es de los que hacen mucho entrenamiento extra fuera del horario de trabajo.

“Acá yo termino de entrenar y tengo que pasar siempre al gimnasio; no es muy común en otros equipos. Yo creo que es muy bueno, eso es lo mejor que puede pasarle a uno, porque uno mantiene siempre el cuerpo activo, la mente la tiene activa también y uno lo que trata de evitar son todas las lesiones”.

En ocasiones, él mismo se sorprende al sentirse en plenitud de condiciones, pero insiste en que su esposa tiene mucho que ver en eso, porque le ha permitido tener todo el espacio necesario.

“Entender y comprender que no es fácil para la familia muchas veces. Para mí, eso ha sido uno de los pilares muy grandes, muy altos y muy buenos que he tenido durante toda mi carrera”.

Michael Barrantes cumplirá 40 años el 4 de octubre y eso lo llena de orgullo, porque asegura que son 40 años bien vividos y muy bien trabajados. Él mismo se analiza y dice que las sensaciones nunca mienten.

Por lo que trabaja durante la semana y lo que muestra en los partidos, le da para pensar que está bien físicamente.

“Voy a cumplir 40 años, no puedo compararme con un joven como Carlos Mora, por ejemplo, uno de los más exagerados que tenemos aquí en el club, en términos de forma física. Lo importante es que para mi edad, para lo que tengo hoy, siento que estoy bien, que en la parte física estoy muy bien y la verdad es que siempre trato de mejorarla día a día”.

Además, destacó que el cuerpo técnico y el equipo médico trabajan en su enfoque de manera efectiva. Esto ayudó a que se adaptara de inmediato al método de trabajo de los rojinegros.

“Aparte de mi experiencia, creo que todo el conocimiento que tiene todo el cuerpo técnico, encabezado por el profe Andrés Carevic, tiene una habilidad increíble para explicar. Entonces, yo creo que hay muchas cosas. El recibimiento del equipo, el recibimiento de la institución, unido a lo de la afición, hacen que a uno le sea mucho más fácil hacer las cosas bien y comprender”.

Barrantes demuestra que ha puesto de su parte sin mayor esfuerzo: simplemente llegó para aportar lo que es él. De forma enfática aseguró que él no ha cambiado nada en la Liga, sino que llegó para aportar toda su experiencia.

“Todos somos ganadores, lamentablemente a la institución por diversas circunstancias no se le han dado los títulos, y todos somos conscientes de ello. Todos estamos aportando lo mejor de cada uno”.

Contó que trata de aconsejar cuando le piden algo especial, y está ahí para el grupo, para el compañero y hasta para el cuerpo técnico, porque sabe que tiene puntos muy específicos en los que trabajar, ayudar y desarrollar al máximo.

El mediocampista fue enfático en que nunca ha tenido dudas en los pasos que da, porque si fuera así, todo saldría mal.

“Yo sabía a qué institución venía, sabía, sé y lo tengo presente para el resto de mi vida la responsabilidad que conlleva venir aquí, pero he sido profesional y lo he demostrado en todos los clubes en los que he estado”.

Hoy en día, lo que más anhela es poder festejar el título con la Liga en diciembre y cree que el equipo irá mejorando partido a partido.

“No es que el arranque haya sido difícil. Lógicamente, muchos compañeros no estuvieron en pretemporada debido a compromisos con la Selección, mientras que otros que llegamos estamos acoplándonos a la idea del equipo, a la idea del profe y al ritmo del campeonato, lo que requiere rotaciones. Aunque como jugadores muchas veces no nos gusten ni comprendamos esas rotaciones”, analizó.

Para él, Alajuelense ha jugado bien, pero también sabe que los periodistas y, sobre todo, los aficionados, quieren que el equipo funcione a la perfección y gane de manera contundente, considerando la calidad de la plantilla y la infraestructura que se tiene, pero aseguró que eso es difícil.

“He jugado en equipos no tradicionales y he tenido la oportunidad de estar en los dos equipos más grandes y tradicionales del país, y uno se prepara de manera diferente. Entonces, el rival cuenta, la adaptación cuenta, la rotación cuenta, el ritmo del partido cuenta, las condiciones del terreno de juego cuentan”.

Confesó que desde siempre en todos los equipos se queda practicando un poco los tiros desde fuera del área, pero tampoco es que le dedique mucho tiempo.

Recordó que los tiros libres, los saques de esquina o algunas otras jugadas las practica después de los entrenamientos, pero muchas veces son ejercicios físicos intensos y con mucha carga de trabajo, lo que consume mucha energía.

Por lo tanto, considera que ponerse a patear desde larga distancia también puede resultar contraproducente, ya que podría provocar una lesión.

“Durante el entrenamiento o cuando se puede, en mi caso siempre trato de patear el balón desde fuera del área unas dos o tres veces, aunque realmente no tendría que hacerlo, porque estamos en pleno entrenamiento y a veces a los entrenadores no les gusta. Pero trato de patear a distancia para tener siempre presente cómo es el marco”, reveló.

Barrantes se muestra contento. Así lo refleja en los entrenamientos y en los partidos. Según él, no puede ser de otra manera, porque se siente a gusto.

“Siempre le he tenido respeto a la institución. Naturalmente, le he tomado cariño, porque es una institución que ha ganado mucho, que ha formado grandes jugadores y que ha representado muy bien al país. Siempre he respetado a todas las instituciones. Cada día le tomo más cariño, cada día le tomo más respeto, estoy muy contento y espero poder seguir en esta línea”.

Alajuelense venció a Pérez Zeledón en San Isidro de El General y tuvo una breve pausa en medio de la intensidad, ya que este viernes recibirá a San Carlos a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Es una seguidilla muy dura, en la que parece que hay descanso, pero en realidad no lo hay. Por ejemplo, en estas dos próximas semanas es casi imposible trabajar en la parte de la fuerza. Cuando tenemos una semana más larga, el preparador físico Juan Carlos Herrera y su equipo siempre tienen que encontrar un par de días para reintroducir el trabajo de fuerza al cuerpo, que es esencial y necesario”.

“Mientras que el descanso es limitado, es lo que toca, es lo que hay y es lo que nos brinda el calendario. Lo importante es que ellos tienen un control muy bueno, manejan muy bien las cargas y esperamos no tener ningún tipo de lesiones”.

Después del partido contra San Carlos, Alajuelense visitará a Sporting San Miguelito en Panamá el jueves 24 de agosto y tres días después jugará de visitante contra Herediano.

El 31 de agosto será el enfrentamiento entre la Liga y Motagua en el Estadio Alejandro Morera Soto, mientras que el domingo 3 de setiembre será el primer clásico nacional de la temporada, contra Saprissa.

No cabe duda de que el calendario es intenso, pero Alajuelense lucha por manejar adecuadamente las cargas de trabajo de sus futbolistas, y aquí es donde también entra en juego el ‘secreto’ de la eterna juventud que Michael Barrantes muestra en cancha, en el día a día.

