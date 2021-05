Conozco a Luis bastante, compartimos camerino, batallas. Somos personas ganadores, por naturaleza, eso en nuestro tiempo de jugador así lo fuimos y ahora como entrenadores llegamos en condiciones similares, cada uno tiene un campeonato. No es si soy más ofensivo o no, me gusta ser ofensivo, pero si estoy en defensiva me gusta preparar bien el equipo. Me gusta la ofensiva, nos sentimos bien, en estos partidos con una cantidad de goles bastante importante, ojalá tengamos la capacidad de convertir en estos dos juegos.