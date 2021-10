Mauricio Wright espera recuperar a cuatro de sus bastiones para enfrentar a Alajuelense

Saprissa vs Cartaginés Al técnico Mauricio Wright no le preocupa que su contrato con el Saprissa termine al final de la temporada. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cuál es el análisis que hace del empate 0-0 frente a Jicaral?

Esta es una sede complicada, no sé cuántos tiros de esquina hicimos, pero fueron bastantes. No tuvimos punch al final pero tuvimos volumen de juego; el portero de Jicaral (Manuel Ajú) tuvo buenas intervenciones. Era un compromiso que si nos anotaban un gol, chao. En la zona defensiva tuvimos un partido tranquilo al igual que Aarón (Cruz).

No dejamos que Jicaral se armara, porque tiene jugadores rápidos en los contragolpes, pudimos contrarrestarlos, pero no nos alcanzó para lo que queríamos y al final nos vamos con un empate.

¿Se siente tranquilo con el funcionamiento del equipo?

Por el funcionamiento del equipo estamos tranquilos, porque generamos opciones de gol y dominamos el partido, pero necesitábamos sumar de a tres. Hoy no teníamos a cuatro jugadores clave del plantel (Mariano Torres, Christian Bolaños, Kendall Waston y Jimmy Marín), pero me gustó la participación de los que jugaron y ahora debemos recuperar el equipo pensando en el clásico.

¿Cómo se encuentran físicamente los jugadores que no estuvieron ante Jicaral?

Kendall (Waston) no estuvo por amarillas, Christian Bolaños y Mariano Torres estaban con problemas musculares y les dimos un descanso, mientras que en el caso de Jimmy (Marín) vamos a ver cómo evoluciona y esperamos contar con todos ellos para un partido tan importante.

¿Qué espera del clásico ante Alajuelense?

Vamos a preparar al equipo. Es claro que los equipos cuando enfrentan a Saprissa duplican los esfuerzos y después al siguiente juego no los reconocen. Independientemente del comportamiento del equipo, estamos realizando un trabajo aceptable en los dos torneos que estamos disputando. Me gustaría que la Liga Concacaf se jugará más seguido, pero debemos seguir y eso hay que agregarle los jugadores que debemos cederlos a la Selección Nacional. No son excusas, pero bueno, nos llevamos un punto y nos queda recuperar el equipo porque tenemos un partido muy complicado contra Alajuelense.

¿Cómo está su situación con el Saprissa, al finalizar contrato al final de la temporada?

Los técnicos siempre tienen la maleta lista. Sé que termino contrato al final de la temporada, pero soy un técnico que en el pasado, si algo no me gusta, he renunciado sea un contrato largo o corto. Vivo el día a día; Dios me ha dado esa madurez deportiva.

Lamentablemente estaba en el hospital (padeció la covid-19) antes del inicio del torneo y no pude estar presente en el armado del equipo y me hubiera gustado tener claro algunas cosas. Hemos dejado puntos en casa que no deberíamos, pero el rival cuenta. Los técnicos y los jugadores lo tienen claro y no hay drama. Lo importante es que despertemos, se llega mucho, pero necesitamos que a nuestros hombres les lleguen las anotaciones.