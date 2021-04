Creo que el tema de carácter, de la personalidad de cada uno de los jugadores hay que sacarlo, pero no es solamente carácter. Desde que puse un pie en la institución del Saprissa, en el año 90-91, me enseñaron que hay que se trabajador, entregar todo y sacar carácter. Solamente así se puede triunfar. No quiero que la gente malentienda, cuando se dice carácter y no vamos a jugar, no; vamos a jugar pero con carácter, tratar de no rendirnos como lo hicimos hoy, a pesar de que recibimos un gol, sacamos ese carácter, eso es lo que queremos ver. Necesitamos evitar ese tipo de goles, esa es la gran molestia. Así que son cosas que vamos a ir trabajando poco a poco y esperamos estar más finos en lo que viene.