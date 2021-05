“En la parte mía, es Dios el que me pone a trabajar. No es la primera vez que estoy en un proyecto donde no llego desde el principio, con tiempo para armar y organizar cosas, pero son los tiempos de Dios. Las cosas han salido bien porque estamos en la final, no ha sido fácil, nos costó la clasificación y esta fase fue durísima ante Alajuelense. A nivel personal me siento tranquilo, como siempre. Tengo mi experiencia, vamos a ver si Dios me da la capacidad de repetir (después de haber campeonizado con Brujas), estamos contentos y orgullosos de muchachos porque al final son ellos.