Mauricio ‘Chunche’ Montero tiene claro cómo se cura la frustración de Alajuelense ante Saprissa

Mauricio Chunche Montero no se anda con rodeos y exige a los futbolistas de Alajuelense que se sacudan de las dudas generadas ante Saprissa. Montero fue enfático en que la única forma de lograr esto es derrotándolo en el próximo clásico, el que podría darse en las fases finales.

El Chunche explicó que es urgente que el camerino de la Liga vea cómo Saprissa da más del 100% cuando hay un duelo directo. Montero también recalcó que él aún no se ilusiona con el cetro, porque es consciente de que el plantel debe demostrar su valía en las siguientes rondas, cuando lleguen los cotejos definitorios.

—¿Cómo queda el liguismo luego de la derrota en el clásico? Copiado!

—Siempre perder un clásico es muy duro. Uno puede perder cualquier otro partido; cualquier otro equipo le puede quitar el invicto, pero el archirrival no. Ahora puedo decir que al equipo de Alajuelense lo veo desgastado. Guima ha venido jugando dos campeonatos con toda la gente; solo el de Copa lo jugó con chiquillos. Ha rotado poco, utiliza a los mismos, y siento que hay una acumulación de kilómetros grande, y tarde o temprano se tenía que dar la pérdida del invicto.

—La afición se siente desconsolada. Dicen: ¿para qué ser líderes si no se le puede ganar a Saprissa? Copiado!

—Eso es lo que provoca perder el clásico. Es un golpe durísimo para la afición. Ahora el equipo debe aceptar la derrota y entender que perdieron el partido que no tenían que perder, pero no se puede dejar atrás lo bueno que se hizo hasta ahora. El liguista se ilusiona mucho y muy temprano; por eso duele más el golpe. A mí la gente me pregunta cuando ando en la calle, y yo les digo que hay que evitar la ilusión. No debemos pensar que solo jugamos bien; hay que ver al equipo cuando viene lo fuerte, como un clásico.

—¿Queda el equipo en duda? Copiado!

—No hay dudas si siguen haciendo lo mismo que hicieron antes del clásico. Si se quiere cambiar porque se perdió, ahí tendremos dudas. El partido que viene es clave, porque es cuando hay que levantar. La Liga ha venido de más a menos, pero es el mismo cansancio lo que creo que está afectando.

Mauricio Montero es un símbolo de Alajuelense y aseguró que el equipo debe 'sacudirse' cuanto antes el dominio del Saprissa. Fotografía: Archivo GN

—Pero viene la parte final del torneo y usted ve al equipo cansado... Copiado!

—El desgaste está hecho, pero se debe recuperar con rotación, no hay otra forma. Debemos utilizar a todos los jugadores para recuperar al equipo físicamente. No hay duda de que la Liga, durante todo el torneo, ha dado un muy buen espectáculo, porque ha hecho goles, no sufre, es líder; la Liga juega bien... Pero todo eso tiene un costo.

—¿Hay una frustración al enfrentar a Saprissa? Usted como liguista... ¿hay que detenerlos ya? Copiado!

—Yo pienso que es algo que deben hacer. Hay que parar a Saprissa, pero no es la afición ni la directiva; son los jugadores quienes tienen que ver qué no están haciendo bien. Tienen que ver en qué le han dado tanta ventaja a Saprissa y qué está pasando.

—¿Qué ha hecho Saprissa diferente a la Liga? Copiado!

—Poner un poquito más de todo. Si Saprissa juega al 100%, entonces no queda más que jugar al 110%. Hay que concentrarse demasiado, no dar libertades, no perder un pique, irse encima, ahogar, presionar. Saprissa siempre enfrenta a la Liga de esa forma, y es algo que los jugadores de la Liga deberían notar.

—¿Cómo se rompe este bloqueo contra Saprissa? Copiado!

—Se tienen que quitar la duda de jugar contra Saprissa, y eso solo se logra ganándoles. Yo, en mi época, estuve un tiempo en el que perdí como 13 clásicos seguidos, hasta que un día nos juntamos en el camerino y dijimos “hasta hoy”. Se habló fuerte y, después, llevamos 19 clásicos seguidos con victoria.

—Seis goles en las últimas dos visitas a Tibás... Copiado!

—Saprissa mete a su afición. Para mí no hay concentración; hay que ver qué hace el rival. Cada vez que Saprissa juega contra la Liga, hay que ver qué hace y ejecutar. Es una cuestión de concentración y estar muy atentos.

—¿Confía en el equipo para, por fin, levantar el cetro de campeón? Copiado!

—Yo, hasta que no vea la muerte súbita y las semifinales, no veo el título. No opino. Sé que jugamos bien, somos líderes, podemos clasificar de primeros, pero ya cuando viene el mata-mata, veremos de qué está hecho el equipo. Quiero ver la actitud de los jugadores, quiero ver la actitud en general, porque he visto cosas positivas de la afición hacia el equipo, como en el partido ante San Carlos. La afición ha apoyado al equipo, pero quiero ver al equipo jalando a la afición; ahí ya vamos a hablar de otra cosa.

Cuando yo estuve con Badú, íbamos perdiendo 2 a 0 contra Saprissa. Estábamos discutiendo entre nosotros, y en la charla del medio tiempo llegó Badú con la pizarra y solamente dibujó a una persona alegre. Entonces nos dijo: “Salgan a disfrutar, salgan y ríanse”. Al final, ganamos 3 a 2.