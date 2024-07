Mariano Torres sorprende al responder cómo se encuentra físicamente

Mariano Torres, el experimentado capitán del Deportivo Saprissa, sorprendió al hablar de su estado físico. El argentino aseguró que se encuentra en un gran momento y, ante la pregunta de La Nación, asombró con su respuesta.

- Usted vino al país hace ocho años. Comparando ese instante con el de ahora, ¿cómo se encuentra físicamente?

- Me siento mejor. A veces se tiene la mala suerte de sufrir una lesión en algún torneo y hay que parar algún tiempo. Eso no le permite a uno llegar a su máximo nivel físico, pero en el campeonato que pasó, gracias a Dios, no tuve ninguna lesión. Pude jugar casi todos los partidos y me estoy sintiendo muy bien.

Pese a que Mariano dijo estar físicamente mejor que hace ocho años cuando vino al país, no jugó en dos de las tres primeras fechas del campeonato, en la primera contra Sporting ni en la tercera frente a Puntarenas, ambos compromisos de visita. No fue tomado en cuenta por el cuerpo técnico morado debido a un golpe en la pantorrilla.

LEA MÁS: Mariano Torres, el ocaso de un crack

“Mariano aún siente molestias por el golpe que recibió en la pantorrilla en el clásico anterior (en la Recopa). Tuvo un bajonazo y queremos cuidarlo porque viene una seguidilla importante de partidos”, dijo Rándall Row, asistente de Vladimir Quesada, minutos antes de que empezara el encuentro del domingo pasado contra Puntarenas.

Mariano expresó su satisfacción con la pretemporada realizada y afirmó que el equipo está preparado para afrontar los nuevos retos.

“Me he sentido bien, hicimos una buena pretemporada y el equipo se preparó de la mejor forma. Estamos bien”, opinó Mariano.

La continuidad del volante en el equipo tibaseño sigue siendo una incógnita, ya que su contrato finaliza a finales de año. La pregunta de si renovará o se marchará de Saprissa es constante para él. Torres tiene clara la respuesta e indicó que no le molesta que siempre le pregunten sobre su futuro.

“No me molesta que me pregunten si voy a seguir o no al terminar mi contrato, pero mi respuesta no va a cambiar. Es la misma que vengo diciendo: hasta fin de año tengo contrato y después de ahí analizaré”, manifestó Mariano Torres.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, espera que las lesiones no lo afecten, porque físicamente se siente en gran nivel. (MAYELA LOPEZ)

Por otro lado, el capitán morado se mostró optimista con respecto al rendimiento del equipo. Destacó la importancia del trabajo en conjunto y la adaptación del grupo.

“Estamos bien, al equipo se le ve mejor y eso es algo obvio; entre más partidos y entrenamientos tengamos, el grupo se va a soltar más”, afirmó.

Saprissa juega esta noche en su estadio a las 8 p. m. contra Guanacasteca en el primer juego para ambos en la Copa Centroamericana de la Concacaf, y sin duda, Mariano tendrá participación en el choque.

El martes pasado, en el entrenamiento que efectuó el cuadro morado y al cual la prensa tuvo acceso a los primeros 15 minutos, Torres estuvo y se ejercitó con normalidad.

Mariano Torres demuestra su compromiso con el Deportivo Saprissa y su deseo de seguir aportando su experiencia y liderazgo al equipo. Los aficionados morados esperan con ansias conocer su decisión final al término de la temporada.