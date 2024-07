Mariano Torres responde a las acusaciones de Marco Vásquez y Jafet Soto

Sin duda, el tema de la semana fueron las acusaciones contra el volante de Saprissa, Mariano Torres, por parte del vocero de Alajuelense, Marco Vásquez, y el presidente de Herediano, Jafet Soto, junto a su gerente deportivo, Robert Garbanzo.

Estos personajes del fútbol nacional aseguraron que a Mariano se le mide con un reglamento diferente, según expresó Vásquez, mientras que Soto añadió que el argentino hace lo que le da la gana en el campeonato nacional.

Las declaraciones se manifestaron luego de la actuación del suramericano en la Recopa, donde empujó al línea William Chow y discutió con el técnico de la Liga, Alexandre Guimaraes.

“La verdad, como he dicho en otras ocasiones, me siento orgulloso de la institución en la que estoy. Nosotros no miramos a un equipo, sino que miramos hacia adentro y tratamos de corregir los errores puertas adentro y listo. Siempre lo decimos, queremos competir contra los mejores”, comentó Torres en FUTV al finalizar el compromiso.

Cuando el periodista Miguel Calderón le repreguntó si le sorprendían las palabras de Vásquez, Soto y Garbanzo, Mariano fue contundente al expresar: “No. Llevo ocho años y medio en este país y no me sorprende”, expresó.

El volante reiteró que está orgulloso de representar a Saprissa y siempre desea enfrentar a los mejores jugadores de Alajuelense y Herediano. Además, espera que el cuadro morado continúe mejorando en el torneo, tras un inicio irregular al perder la Supercopa ante Herediano y la Recopa frente a Alajuelense.