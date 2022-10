Mariano Torres relató encontronazo con Douglas López y dijo que una vez fingió una falta ante él

Juan Carlos Retana, presidente de Herediano, aseguró que revisarán el video para analizar una jugada que se presentó entre Mariano Torres y Douglas López. Para Retana y Aquil Alí, vicepresidente de Fuerza Herediana, el saprissista debió ser expulsado.

“Vamos a ver la jugada y si es posible se pedirá el castigo por el video”, dijo Juan Carlos Retana, al tiempo que Aquil Alí mencionó: “en la semifinal contra Puntarenas expulsaron a un jugador de Puntarenas por un golpe a Orlando Galo y esta acción es la misma. Los árbitros deben ser parejos, porque hubo un golpe”.

Mariano Torres, capitán de Saprissa, contó su versión y expresó que en ningún momento agredió al volante Douglas López.

“Yo vi que él se agarraba la cara y si lo empujé fue en el pecho. A este chico ya lo sancionaron por haber fingido una falta conmigo”, dijo.

Torres reconoció que sí hubo un roce con el volante rojiamarillo, pero insistió que nunca le golpeó el rostro y destacó que cuando López estuvo en Santos de Guápiles, vivió algo parecido con él.

“Se agarró la cara, pero la cara no se la toqué, él me estaba empujando, yo también lo empujé para atrás pero en el pecho y él se agarró la cara. Ya tengo un antecedente con ese chico que fingió y luego lo suspendieron por fingir. El contacto lo hizo primero él conmigo, después yo, pero él se agarraba la cara y la cara no se la toqué”, insistió Mariano.

Respecto al encuentro que empataron 1-1 con Herediano, el capitán saprissista consideró que les faltó eficacia.

Mariano Torres, quien aquí es marcado por Kenneth Vargas, aseguró tener antecedentes con Douglas López.

“Ser más contundentes, porque tuvimos algunas situaciones de gol y creo que nos faltó contundencia. Al final entró el tanto, empatamos el partido, pero no era el resultado que queríamos”.

El remate 21 fue el que salvó a Saprissa ante Herediano

A Saprissa le cuesta ganarle a Herediano, en los últimos 11 partidos solo dos juegos le ha ganado.

“Son partidos difíciles, complicados y es un rival duro que también sabe cerrarse y defenderse. Herediano lo ha hecho bien y nosotros debemos ser más inteligentes y saber cómo romper esa defensa tan dura que ellos tienen”, afirmó Torres.

Para Mariano la serie está abierta, pero aceptó que están con la obligación de anotar el sábado en el José Joaquín Colleya Fonseca (8:30 p. m.).

“No nos podemos volver locos, pero sí estamos obligados a meter el gol. Estamos en una final, son partidos importantísimos y debemos buscar esa anotación”, manifestó Torres.