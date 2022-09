Mariano Torres no se presiona por conseguir el sábado lo que no ha logrado ante Alajuelense en el Alejandro Morera

Los números revelan que Mariano Torres, capitán de Saprissa, no solo es figura del plantel actual, sino uno de los extranjeros más destacados que ha tenido el cuadro morado a lo largo de su historia.

Mariano sobresale por su rendimiento y jerarquía, pero también por sus anotaciones; está a solo dos tantos de empatar el tercer lugar de los foráneos con más goles en Saprissa.

El argentino posee 45 conquistas, dos menos que su coterráneo Adrián Andrés Mahía, quien es el mejor tercer romperedes en la historia de los saprissistas con 47 goles en campeonatos nacionales.

Mariano va a cumplir seis años de estar en Costa Rica con Saprissa, arribó en junio del 2016 y de cara al clásico del sábado ante Alajuelense destaca el dato que nunca le ha anotado a la Liga en el Alejandro Morera Soto.

“Sí es verdad, justo me ha tocado marcarle a la Liga en nuestro estadio; no he tenido la oportunidad de hacerlo en el campo de ellos”, dijo Mariano, quien atendió a la prensa como preámbulo del compromiso del sábado a las 6 p. m. frente a los rojinegros en el campo manudo.

"Cuando se da el funcionamiento todo se ve mejor y todos nos vemos mejor dentro de la cancha", dijo Mariano Torres, aquí durante el entrenamiento de Saprissa de este miércoles. (JOHN DURAN)

Pese a que le gustaría sacudir las redes en la casa de Alajuelense, Mariano Torres manifestó que no se presiona.

No me vuelvo loco, no me desespero y tampoco soy un nueve que vive del gol y necesita marcar casi siempre, entonces no me desespero”, expresó Torres, quien agregó: “si me toca, bienvenido y voy a estar muy feliz, siempre y cuando sea para ayudar al equipo”.

Saprissa viene de cinco victorias consecutivas, escaló a la cima del Grupo B y Torres señaló que buscarán seguir por el mismo camino.

“Es semana de claśico y es una semana diferente a todas. De nuestra parte lo más importante es conservar lo que hemos hecho y es un buen trabajo. Hemos encontrado regularidad y en el clásico lo debemos demostrar”, apuntó el capitán morado.

Mariano aclaró que en el clásico, Alajuelense tiene la presión de proponer e ir en búsqueda del triunfo.

“En un clásico casi siempre el que toma más la responsabilidad es el local por su gente, por su cancha y por lo que representa jugar un clásico en casa; entonces en ese sentido la presión la tiene más el local. En semana larga hemos tratado de recuperarnos bien, se ha visto, se ha reflejado en el terreno de juego que en estos partidos hemos sido intensos y siempre lo he recalcado. Cuando tienes semana larga se ve un fútbol más dinámico, más intenso, porque te da más tiempo de descansar y, bueno, al final los resultados mandan. A unos les puede favorecer jugar entre semana porque conservaron el ritmo, a otros no porque lo bajaron”, destacó Torres, quien se refirió a la posible ventaja de Saprissa de medirse a los rojinegros con menos descanso, dado el enfrentamiento de Alajuelense este miércoles con el Alianza de El Salvador.

Pero según Mariano, en Saprissa no solo se fijan en la Liga; también le lanzan una mirada al otro grupo donde Herediano está en la cima y es líder general del torneo, por lo que Torres expresó que van a la caza de los rojiamarillos en procura de desplazarlos del liderato del certamen.

“Todavía estamos a seis puntos de Herediano, estamos por debajo de la Liga en puntuación, entonces el objetivo es alcanzar al primero en la general, que es Herediano, y esa es la consigna”.

Mariano prefirió no mencionar si la Liga o Saprissa llegan mejor al clásico; lo que sí tiene claro, es que su equipo subió el nivel.

“No sé si Saprissa está jugando mejor que la Liga, lo que sé es que Saprissa juega bien y hace en los partidos las cosas que necesita para ganarlos. Hemos hecho un buen trabajo, con buenos rendimientos. Está el clásico, pero el objetivo es conservar lo que hacemos. No podemos perder el foco, que estamos a seis puntos de Herediano, que aún estamos lejos y nos queda este cruce de grupos para poder alcanzar a Herediano”.

Y del gol, espera que se le dé, vivir esa sensación de anotar en la casa del enemigo, algo que hasta el momento, en seis años en el país, Mariano Torres no ha logrado saborear.

Los máximos goleadores extranjeros en la historia de Saprissa

Estadísticas de Luis Quirós, periodista del sitio web Satélite Deportivo

1. Adonis Hilario (brasileño 63 goles)

2. Odir Jacques (brasileño 49 goles)

3. Adrián Andrés Mahía (argentino 47 goles)

4. Mariano Torres (argentino 45 goles)

5. Miguel Ángel Mansilla (uruguayo 34 goles)

6. Alejandro Larrea (uruguayo 20 goles)

7. José Carlos Cancela (uruguayo 14 goles)

8. Carlos Saucedo (boliviano 14 goles)

9. Jorge Ramírez (colombiano 13 goles)

10. Fabrizio Ronchetti (uruguayo 12 goles)

Los máximos goleadores extranjeros en la historia del fútbol nacional. Mariano Torres está a cinco tantos de ingresar a los 10 primeros.

1. Marcel Hernández (cubano 95 goles)

2. Jozef Miso (eslovaco 88 goles)

3. Jorge Barbosa (brasileño 85 goles)

4. Odir Jacques (brasileño 82 goles)

5. Claudio Ciccia (uruguayo 78 goles)

6. Adonis Hilario (brasileño 71 goles)

7. Diego País (argentino 62 goles)

8. José Carlos Cancela (uruguayo 56 goles)

9. Nilton Nóbrega (brasileño 51 goles)

10. Fabrizio Ronchetti (uruguayo 50 goles )