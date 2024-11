Mariano Torres lanza una picante frase contra quienes critican a Saprissa

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, no solo le anotó a Alajuelense en la victoria de su equipo 3-0, sino que fue figura, punto alto para que los morados sumaran los tres puntos.

Mariano fabricó la opción del primer gol, tomó la pelota, se abrió por la izquierda, sacó marcas y centró para que, al minuto cuatro, Javon East abriera el marcador. El capitán movió los hilos de su equipo y, al minuto 86, coronó con gol desde el punto de penal su buena actuación contra los rojinegros.

Luego del compromiso y en zona mixta, Mariano atendió a los medios de comunicación y lanzó una picante frase a quienes criticaron a Saprissa cuando las victorias no llegaban.

“Somos el equipo más grande del país, el que más vende, y se entiende que algunos hablen de más, yo lo entiendo. Recién decía que perdemos dos partidos y empiezan a decir que Saprissa está en crisis. Y si Saprissa está en crisis siendo tetracampeón, ¿qué les queda a los demás equipos? Para los demás también es muy difícil y nosotros tenemos las cosas bien claras”, destacó Mariano Torres.

Mariano agregó que haberle ganado a la Liga con la misma dosis de la final del torneo anterior los llenó de mucha motivación.

“Fue por diferencia de tres goles, igual que la final pasada; nos da mucha confianza y nos hace muy fuertes. Era un momento para aprovechar. Ganar un clásico así es bueno para todo lo que viene. Ganamos de forma contundente y la afición está esperando vernos más arriba en la tabla”, opinó Mariano, quien añadió que en Saprissa siempre intentan que el estadio y el respaldo de los aficionados jueguen a favor del equipo.

“Pero, más allá de eso, hay que jugar bien al fútbol y ganar de forma contundente, como lo hicimos contra Alajuelense. Estamos contentos porque ganamos un clásico más en casa, pero no estamos en la posición en la que nos gustaría estar. Queremos ir por el primer lugar; faltan cinco partidos más y los vamos a jugar como se merece”, comentó Mariano.

Ganar, golear, gustar y volver a zona de clasificación son, para Mariano Torres, señales de que van por buen camino. Indicó que fueron contundentes y se vieron diferentes.

“La Liga tiene un gran equipo, ellos juegan, saben jugar, y nosotros, cuando a veces nos quitan la pelota, entendemos que se deben hacer otras cosas, y más en un clásico, y sabemos cómo hacerlo. Creo que manejamos mejor los tiempos y necesitábamos el triunfo porque queremos estar más arriba en la tabla. Aparte de que era un clásico, necesitábamos ganar porque queremos estar en el primer lugar. Ganar el clásico en nuestra casa nos da mucha confianza para todo lo que viene”, afirmó Mariano.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, selló la victoria de su equipo, contra Alajuelense, con el tercer tanto desde el punto de penal. (Rafael Pacheco Granados)

En lo personal, el capitán saprissista dijo sentirse bien, y cada vez que puede ayudar al equipo, lo deja contento.

“Mientras me sienta bien y el profe (José Giacone) así me vea para poder jugar, lo hago con mucho orgullo de vestir esta camiseta; me pongo muy feliz cada vez que salgo a la cancha”, indicó Mariano, quien una vez más eludió la pregunta sobre su futuro. Su contrato vence en diciembre y aún no suelta prenda, no dice cuánto más va a continuar o si decidirá que es el momento de retirarse.

