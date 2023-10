Mariano Torres dice tener un sueño pendiente con Saprissa

Mariano Torres no solo es el capitán de Saprissa, sino también el extranjero que ha ganado más títulos con el club, un total de seis. Además, ha logrado dos Supercopas, una Recopa y una Liga Concacaf, en el año 2019.

Con ese palmarés, cualquiera podría sentirse satisfecho, pero no es el caso del argentino. Torres reveló que siente que le falta algo en Saprissa, un anhelo que desea hacer realidad.

“En Concacaf estamos en deuda y es algo de lo que siempre he hablado. Lo que sueño es competir en Concacaf y llegar lo más lejos posible. Vamos a ir a Honduras a dejarlo todo para poder clasificar”, dijo Mariano Torres.

Torres ya está pensando en el partido del miércoles de la próxima semana, el 25 de octubre, cuando Saprissa visite al Motagua de Honduras en una serie de ida y vuelta. El ganador de esta serie obtendrá el pase a la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. El choque de vuelta se jugará el primero de noviembre en el Estadio Ricardo Saprissa.

A lo largo de sus siete años con Saprissa, Torres solo ha disputado una vez el torneo de Campeones de la Concacaf, que fue en el 2020. En ese certamen, su equipo solo jugó dos partidos, ya que no logró superar la fase eliminatoria contra el Montreal Impact de Canadá.

Un año antes, en el 2019, Mariano Torres logró ganar la Liga Concacaf, una competencia en la que solo participaron equipos de Centroamérica, las Antillas y Canadá. Saprissa se coronó campeón, y los mejores cinco equipos en la tabla final se clasificaron para la Liga de Campeones de la Concacaf 2020.

“Ya lo he dicho y es cierto que en Concacaf tenemos una deuda, pero tenemos una oportunidad más en el repechaje y la enfrentaremos de la mejor manera”, indicó Mariano Torres.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, ingresó en el minuto 51 del partido del viernes pasado contra Herediano, y su equipo mejoró. (Jose Cordero)

El argentino se mostró complacido porque Saprissa logró el viernes pasado la posibilidad de disputar el título del Torneo de Copa, después de eliminar a Herediano en los lanzamientos desde el punto de penal.

“Estamos de vuelta en una final, y eso es lo que queríamos y deseábamos. Estamos contentos porque vamos a jugar otra final. Necesitábamos ganar y disputar otro título, lo que sin duda brinda mucha confianza al equipo de cara a lo que viene. El martes, (Saprissa recibe a Puntarenas a las 8 p.m.), tenemos un partido muy complicado que debemos sacar adelante para conservar el primer lugar”, expresó Mariano.

Después de dos meses y medio fuera de las canchas debido a una lesión en el tobillo derecho, Mariano jugó algunos minutos en el partido de vuelta por la Copa Centroamericana de la Concacaf frente al Real Estelí. Volvió a aparecer el viernes ante Herediano, ingresando en el minuto 51. La presencia de Mariano, junto con Jefferson Brenes, quien también ingresó con él, mejoró el rendimiento de Saprissa.

“Me siento muy bien. En el partido contra Herediano, me tocó jugar bastante, y físicamente me he sentido bastante bien. No estoy sufriendo, lo cual es importante para mí. De hecho, he tenido una buena recuperación, aunque aún me falta. Pero a medida que acumule minutos, me sentiré mejor”, manifestó Mariano.

Torres añadió que, a medida que pase el tiempo y deba entrar en la cancha, irá mejorando su condición física.

“Cada vez que me toque jugar, me vendrá bien. Tomaré ritmo y me sentiré mejor. En los entrenamientos y en los ejercicios que hago para tratar mi tobillo, cada día me encuentro mejor”, opinó Mariano.

Cuando se le preguntó a Mariano sobre la relación del grupo con Vladimir Quesada, técnico saprissista, y se le solicitó su opinión sobre los cuestionamientos que ha recibido Vladimir, el capitán de Saprissa respondió: “Es increíble que se cuestione a un entrenador bicampeón. Estamos de nuevo en una final, y yo me pregunto, a pesar de la deuda en Concacaf, ¿qué más se espera de los demás entrenadores?”, señaló.