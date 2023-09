Mariano Torres dice que todavía siente dolor en el tobillo

Mariano Torres ya entrena con Saprissa. El martes pasado, el cuadro morado informó que el capitán completó de manera satisfactoria su tercer entrenamiento con el equipo. Sin embargo, el volante reconoció que aún siente dolor en el tobillo derecho.

Antes de iniciar el partido en el que Saprissa se enfrentó a Grecia, Mariano declaró que desconoce cuándo podrá regresar a un partido oficial.

“En estos días he estado entrenando con el equipo y he hecho cosas que no había hecho antes. Aun así, todavía siento dolor, pero al menos puedo entrenar. No sé cuándo podré volver a jugar, pero lo importante es que cada día estoy avanzando. Después, obviamente, tendré que recuperar mi ritmo de juego, ya que después de dos meses sin actividad, no es fácil”, comentó Mariano Torres al periodista Miguel Calderón durante la transmisión de FUTV.

Mariano Torres no puede jugar, pero en la mayoría de los partidos de Saprissa, acompaña y respalda a sus compañeros. (Rafael Pacheco Granados)

Mariano añadió que durante este tiempo fuera de las canchas, no se ha desesperado, ya que tenía claro que estaría inactivo alrededor de dos meses.

“Ya sabía lo que iba a pasar, a lo que me iba a enfrentar. Hace varios años tuve una lesión en el otro tobillo y sé cuánto tiempo lleva. También sé que cuando vuelva a jugar, sentiré mucho dolor, pero poco a poco ese malestar irá desapareciendo. Tengo que tener paciencia, y lo importante es que estoy haciendo una buena recuperación, eso me tranquiliza”, expresó Torres.

Mariano contó que en 2017 tuvo una lesión en el tobillo izquierdo, pero en esa ocasión no estuvo tanto tiempo en recuperación.

Torres resaltó el esfuerzo de sus compañeros, quienes han logrado buenos resultados a pesar de las ausencias debido a lesiones, suspensiones y convocatorias a las diferentes selecciones.

“El balance es muy positivo, cada vez que hablo con un compañero se lo digo. El esfuerzo y lo que ha hecho el equipo son muy meritorios. Después de ser campeones y bicampeones, no es fácil mantenerse; eso es lo más complicado, y creo que es muy valioso lo que hemos logrado”, manifestó Mariano.

Mariano resaltó que, a pesar de las bajas, el equipo ha ganado partidos muy complicados, como las visitas a San Carlos, Guanacaste y Puntarenas.

“El otro día fuimos a Pérez Zeledón y tuvimos un partido muy difícil, y al final no perdimos. A pesar de las numerosas bajas, el equipo sigue respondiendo, lo cual habla muy bien del grupo que tenemos y del cuerpo técnico que hace las cosas muy bien para mantenernos en la parte alta”, señaló.

Mariano es optimista y señaló que el regreso está cerca, después de haberse lesionado el 18 de julio en el partido de la Supercopa contra Herediano.

“Me toca seguir esperando. Acabo de empezar a entrenar y estamos contentos con la evolución de mi tobillo, pero sé que aún debo ser un poco más paciente. Pero ya falta menos”, destacó el capitán saprissista.