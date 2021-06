“Los primeros días la pasé bastante mal la verdad, yo nunca había tenido un tipo de lesión que me deje fuera y cuando he estado así, siempre me vendaba y vamos, nunca he sido de arrugarme. En los primeros días no podía dormir, me daban ataques de ansiedad y yo me sentaba en la camilla y me decían que moviera el brazo de tal forma y yo pensaba que esto iba a ser demasiado largo”.