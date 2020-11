No puedo hablar de una suposición. Es que no me pregunte de alguien que no es un jugador de Saprissa; yo hablo de los jugadores de Saprissa. Es una cosa que no voy a decir porque es un jugador que pertenece a otro club. ¿Si me gustaría? Diay, me gusta Messi, me gusta Cristiano, pero no puedo. Te puedo decir muchas cosas, pero no puedo, no quiero, no puedo decirte algo que es una suposición.