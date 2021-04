En los jugadores, al final el fútbol es de los jugadores. Nosotros damos instrucciones, herramientas para que se desenvuelvan. Cuando se gana son los jugadores y cuando se pierde son los entrenadores los más malos del mundo. Los resultados determinan si yo tengo o no trabajo. Me parece que fue un triunfo de los jugadores, con el aporte de algunos que estamos afuera. Ellos han hecho algunas cosas en los últimos días, pro grupo, pro equipo, eso les dio un triunfo, que aunque no es la final para nosotros, porque debería ser habitual para Saprissa ganar, en las condiciones que hemos estado es sumamente importante.