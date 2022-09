Luis Marín se sincera sobre su ‘encontronazo’ con preparador físico

Luis Marín ha dirigido en la Primera División a equipos como Alajuelense, San Carlos, Herediano y Pérez Zeledón. (Jose Cordero)

Luis Marín no escondió su responsabilidad, de hecho hasta confiesa sentirse arrepentido. El entrenador habló con La Nación sobre una imagen que dejó la última fecha, cuando en el partido ante Grecia tuvo un ‘encontronazo’ con su preparador físico, Sergio Chaves.

Marín conversó con sinceridad y fue enfático en que nunca quiso agredir a su compañero de cuerpo técnico, de hecho añadió que la ‘bronca’ que tenía ni siquiera era con él sino con lo que veía en el terreno de juego.

“La molestia era con situaciones que estaban sucediendo en la cancha y luego me tope a mi compañero y lo empuje para poder pasar para sentarme, aunque eso se vio mal y jamás lo debí hacer”, declaró.

El DT insistió que su comportamiento fue contra lo que sucedía y no contra el colaborador que más bien estaba dándole apoyo al plantel.

“Fue un momento que iba a sentarme, me lo topé de frente, pero sí fue algo que no debe suceder, por supuesto; no tengo nada contra él y fue una situación de molestia por el partido”, insistió.

Luis Marín bien tranqui en el banquillo pic.twitter.com/fm7p4JxP4p — TD Más (@tdmas_cr) September 6, 2022

Marín contó que es consciente que no ha sido fácil el torneo para Pérez Zeledón y esto ha provocado presión, no obstante él dice estar conforme con lo mostrado en cuanto a rendimiento y que se debe mejorar en la faceta de resultados.

“Los resultados nos han costado, pero el equipo ha hecho cosas buenas en los partidos, el tema es la inestabilidad del equipo que estamos luchando contra eso, y tratamos de cambiar eso, la juventud a veces nos lleva a errores. En juego hemos cambiado cosas, pero la inestabilidad en el rendimiento de los muchachos es lo que debemos tratar”, confesó.

“El único partido que el rival fue superior fue Saprissa, fue infinitamente superior, pero después de ahí ninguno ha sido superior”, agregó.

Jugadores como Gabriel Leiva, entre otros, han sido parte de diferentes rumores que los ubican en otros equipos de la Primera División, situación que a Marín no le preocupa ni considera que afecte en el desempeño.

“Yo siento que no, porque yo espero que los jugadores sean profesionales, después lo que venga ya vendrá, si un jugador quiere salir de Pérez a un futuro mejor, tiene que dar un rendimiento bueno siempre”, puntualizó.

Pérez Zeledón actualmente marcha último del Grupo B con nueve puntos, además de que está a tres unidades por encima del último general: Santos.