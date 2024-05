Luis Marín es contundente con su aviso a Saprissa

Luis Marín, técnico de San Carlos, se metió donde todos quieren estar. Clasificó a las semifinales y el timonel apunta a dar la sorpresa.

Marín reconoce el favoritismo del Deportivo Saprissa, pero su mensaje es contundente: destaca que nadie ha ganado nada sin jugar los partidos.

San Carlos es el rival de los morados en las semifinales, y se enfrentarán en el choque de ida el jueves a las 7 p. m. en el Estadio Carlos Ugalde. Marín apunta a dar el primer golpe.

“Es una satisfacción estar en estas instancias, es un premio al esfuerzo y la regularidad. Estamos muy contentos y motivados de competir de buena manera y con una ilusión grande de seguir adelante”, dijo Luis Marín.

Luis Marín, técnico de San Carlos, dijo que no van a participar, sino a competir y por eso apunta a la victoria. (Foto Milton Montenegro). (Milton Montenegro)

Luis Antonio no pone en duda la calidad del adversario. Resalta su historia y su tricampeonato, pero deja claro que su escuadra no es un plantel que se va a rendir fácilmente.

“Vamos a competir y competir muy bien. No tenemos la mentalidad de solo participar, y ya veremos. No prometo triunfos, sino competir bien. San Carlos tiene una plantilla con trayectoria y valores jóvenes que vivirán su primera experiencia en instancias finales, y lo que pasó, pasó”, dijo Marín, refiriéndose al último encuentro entre norteños y morados en el Estadio Carlos Ugalde, donde los tibaseños ganaron 0-3.

Luis Marín insiste en su discurso de que los partidos hay que jugarlos y considera que el resultado anterior contra Saprissa no pesa en las semifinales.

“Hay que ganarse las cosas en la cancha. En el encuentro anterior, Saprissa fue superior en el marcador, futbolísticamente no, pero lo que importa es el marcador”, expresó Marín.

Para Marín, es importante lograr un buen resultado en el compromiso del jueves. San Carlos es local y el timonel apunta a lograr la victoria.

“Es fundamental el juego de ida para avanzar en la serie, queremos salir bien para tener más posibilidades. No hay nada escrito, pero en series de ida y vuelta el primer partido marca mucho lo que pueda pasar”, resaltó Marín.

Luis agregó que prácticamente tiene el plantel completo; solo falta Wilmer Azofeifa, quien está en recuperación.

“Gabriel Leiva ya se recuperó y Roberto Córdoba va a estar. Creo que eso nos puede dar más peso y experiencia en partidos de este nivel”, sostuvo Marín.

Pese al optimismo en derrotar a Saprissa, Luis Marín manifestó que no puede asegurar que van a avanzar.

“Vamos a jugar contra el mejor equipo del torneo y el primer lugar. Las estadísticas no están a nuestro favor, pero no tenemos la mentalidad de participar, sino competir. El favorito es el rival y no nos vamos a dar por vencidos en ningún momento”, resaltó Luis Marín.