Y añadió: “A los jugadores se los he dicho, no podemos ponernos piedras en el camino, ganarnos expulsiones tontamente, empezar a discutir con el árbitro, eso nos saca de concentración. Entonces, lo hemos hablado, no sé qué decirle a Nelson, porque intentó jugar la pelota, la jugó mal, se la quitaron, intentó hacer la falta y en fin... pienso que el equipo jugó bien”.