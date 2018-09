Quiero decir algo. Me llamó la atención del partido, quizás ustedes no lo saben. En el primer partido del torneo nos pasaron una información que todo jugador que al medio tiempo llegara a hablar con los árbitros, sería amonestado o incluso expulsado, también para el cuerpo técnico. No sé si eso fue en los dos primeros partidos o no se aplica, porque hoy no pasó nada. Me gustaría que alguien me aclarara eso.