“Lo que ha faltado es oportunidad para los jóvenes, continuidad y que los jóvenes demuestren que están en un buen rendimiento. Es un círculo, trae cola, como decimos. Si nuestras selecciones menores no se internacionalizan, si no van a mundiales, si no hay exposición de los jugadores, esperar que ellos salten de un Alto Rendimiento a una Primera División y sean titulares es muy difícil".