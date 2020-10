Yo me las voy a guardar. Para nadie es un secreto que no hemos jugado bien 90 minutos, jugamos bien 45 en Cartago, en Limón... Hoy si se meten goles, ganamos sin dudas. Estoy contento con los muchachos, pero no satisfecho. Sí hubo un balance muy positivo, en el primer tiempo 320 pases y cinco opciones. No hice gol. Segundo tiempo, 224 pases y once llegadas, hicimos un promedio de 16 llegadas, pero no hicimos gol. El equipo hizo lo que entrenó, no es fácil hacer tanta superioridad, el partido lo manejamos sin dificultad. Pero, más allá de eso falta el gol por supuesto.