En uno de los momentos de decepción total, el pequeño Santi se acercó a su padre y le dijo: ‘papi yo no me he rendido... ¿Se va a rendir usted?’. La pregunta fue como una cachetada para el arquero, sobre todo porque analizó todos los obstáculos que ha tenido que sortear su pequeño a tan corta edad y desde ese día la mentalidad de Leo cambió.