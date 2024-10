Lo que a Jafet Soto no le gustaba como jugador tampoco lo aplica siendo técnico del Herediano

Herediano depende de sí mismo para seguir con vida en la Copa Centroamericana de Concacaf. Después del empate 2-2 contra Motagua en Honduras, los rojiamarillos pretenden consumar su clasificación a las semifinales y verse de una vez sembrados en la Copa de Campeones de Concacaf.

Como técnico del equipo, Jafet Soto cree que sería un grave error pensar en que en este momento tienen una ventaja, amparándose en el gol de visita como criterio de desempate. Su intención es que Herediano salga en busca del triunfo a este juego pactado para las 8:15 p. m. de este miércoles 2 de octubre, en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago.

A pesar de que en los últimos dos partidos los florenses tuvieron que dar la milla extra en el empate ante Motagua y en la derrota contra Saprissa, él explicó por qué no cree en las rotaciones, algo que no le gustaba en sus tiempos de jugador y que tampoco implementa como director técnico.

- Decía Antonio Moyano que cada maestro con su librillo y usted no le da mucha vuelta al equipo. ¿Qué piensa de las rotaciones?

- Yo siento que el tema de las rotaciones es algo que como jugador no me gustaba tanto y hay una base, y como técnico para hacer un cambio al minuto 30 cuando voy perdiendo y volver al que era titular, que puede ser que no pase, pero es lo que he visto; verdad, que muchos dejan fuera y luego componen.

”Es diferente recomponer de la banca porque uno está viendo una situación táctica en específico a tener que quemar un cambio, una ventana, o quemar hasta a un propio muchacho. Muchas veces esas situaciones son dependiendo del partido.

”Yo si creo en una base, en un porcentaje alto y los jugadores tienen que estar preparados para jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles. Yo no veo rotaciones en España, yo no veo rotaciones en la Champions, yo no veo rotaciones en otros lados.

”Siempre hay una base. Anuncian el regreso de Mbappé a la formación titular del Real Madrid porque venía lesionado y no escucho rotaciones después de un clásico tan largo como el del domingo. Si nos apegamos al tema internacional, no tenemos por qué estar muy lejos de eso”.

- ¿Cómo maneja tantos partidos después de dos juegos tan intensos el miércoles en Honduras, el sábado en Tibás y este miércoles de nuevo contra Motagua?

- Estamos muy contentos de estar en ambos torneos compitiendo, el presente es Concacaf, la Copa Centroamericana y estamos al 100% enfocados en sacar un buen resultado contra un gran rival, no es fácil lo que tenemos al frente. El fútbol es presente y nuestro presente más importante es este miércoles, a las 8:15 p. m.

- ¿El hecho de tener que estar cambiando la localía cuánto incomoda al Herediano, porque ahora jugarán en Cartago?

- Lo hemos hecho durante cuatro años, no es la primera vez y agradecidos con Cartaginés por la disposición, con don Leo Vargas y sus hijos porque la verdad es que siempre nos han abierto las puertas acá, y estamos muy contentos de jugar acá en Cartago, y con la responsabilidad como si estuviéramos en casa.

”Está de más invitar a nuestra afición, recordarles que aquí no habrá venta de entradas en el estadio, y que todas las entradas tienen que ser compradas antes de llegar al mismo estadio, porque acá en boletería no habrá.

”Estamos esperando el apoyo de todos ellos y no es una excusa, ya tenemos cuatro años así, hemos sido campeones, hemos sido subcampeones, hemos clasificado, hemos llegado a semifinales en este torneo. Ahora no hay excepción. Estamos en Costa Rica y nos tenemos que hacer sentir como tal”.

- Si bien es cierto la serie está empatada, en este momento ustedes están clasificando por el gol de visita. ¿Cómo vislumbra el partido y qué tan diferente puede ser lo que presente el rival?

- Como lo dije en Honduras, esto lo veo igual que antes de empezar: 50-50 y de la misma forma en la que terminó el partido, así lo veo, 50-50. Ambos hemos recorrido el 50% de esta serie, los primeros 90 minutos, pero son equipos muy parejos y muy fuertes.

”Si usted me dice que saque alguna diferencia, podría ser del tema táctico, en algunas cosas individuales, pero si vemos la formación del equipo, son equipos muy parejos en general, en línea por línea.

”Obviamente eso nos hace trabajar el partido como si no tuviéramos ninguna ventaja de absolutamente nada, porque realmente no la tenemos. Tenemos una ventaja de desempate en el reglamento, pero no es una ventaja en el marcador como tal. Tenemos que ir a buscar la victoria”.

- Usted es exigente como dirigente y como técnico, también lo fue como futbolista. ¿Le quedó algún sinsabor del partido en Honduras, o está contento?

- Quedé muy satisfecho, contento no, hasta que pase, es un partido de 180 minutos, donde hay que saber jugar esta serie. De nada sirve sacar ventaja si al siguiente partido no pasas, y creo que quedé satisfecho con el esfuerzo de los jugadores, de los muchachos. De verdad que fue un esfuerzo muy grande, en condiciones muy complicadas porque ellos hacen sentir su localía.

”En el caso nuestro tenemos que sacarle provecho a una cancha que conocemos perfectamente, en la que estamos siempre y que la hemos usado varias veces, inclusive para esta etapa. Entonces, la verdad que estoy contento. Espero un mayor esfuerzo, porque lo vamos a necesitar para enfrentar a un gran equipo como Motagua”.

- ¿Le gustaría una final tica en esta Copa Centroamericana, de Herediano ante Alajuelense o Saprissa?

- Lo que me gustaría es pasar este partido, verlo y luego pensar en lo que viene, pero pasando esto estás en Concacaf y eso es uno de los objetivos del club. Lo más importante es el presente y tenemos un presente bastante bonito, bastante bueno, dependiendo solamente de nosotros.

”No dependemos de absolutamente nadie, sino dependemos de nuestro rendimiento. Respetamos al rival que tenemos al frente, pero dependemos de nuestro rendimiento”.