Liberia golpeó primero a Uruguay de Coronado bajo la guía de Minor Díaz

Liberia hizo respetar su casa ante Uruguay de Coronado y tomó ventaja en la lucha por avanzar a las semifinales de la Liga de Ascenso. (Prensa Liberia)

Imponerse en casa es clave para Liberia y así lo consiguió en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Ascenso, al derrotar 4 a 2 a Uruguay de Coronado en el Estadio Edgardo Baltodano.

Los hombres de Minor Díaz siempre estuvieron arriba en el marcador, una ventaja que tomaron desde muy temprano, apenas en el minuto 1 con un gol de Josué Quedo.

Bryan Solórzano amplió la cuenta en el minuto 20 y Andrés Vargas convirtió el 3 a 0 en el minuto 31. Uruguay de Coronado descontó en el minuto 38 con Johel Montero; pero la reacción de los pamperos fue marcar distancia antes de irse al descanso.

En el minuto 45+1, Joaquín Huertas consiguió el 4 a 1 y los lecheros cosecharon su segundo y último tanto del juego en el minuto 58, con Jeiner Ballestero.

Después del duelo, Minor Díaz se mostró alegre, pero a la vez precavido y así es como quiere que sus hombres encaren esta semana, antes de visitar el próximo sábado a Uruguay de Coronado en esta serie de muerte súbita por el pase a semifinales.

“Sabíamos que no era un rival fácil, que corre mucho, presiona mucho, son muy jóvenes y creo que nosotros dimos un golpe de autoridad, ganamos en nuestra cancha, la hicimos valer y de repente el resultado se queda corto por lo que hicimos en la cancha, pero es parte de...”, reseñó Díaz.

Confesó que acababa de decirles a sus jugadores que la serie no se había terminado ahí, que deben tener los pies en la tierra, porque insiste en que la serie no está definida.

“Es que ninguna serie se define en el primer partido. Hay que jugar el segundo y mi equipo lo debe tener claro, con los pies sobre la tierra y sabiendo que no va a ser fácil en Coronado. Vamos con la convicción y a preparar la semana para ir a sacar la clasificación a semifinales”, apuntó.

Además, dijo que desearía que Liberia se vea mucho mejor, pero fue hace poco que asumió las riendas de los pamperos.

“Uno quisiera que mantuviéramos el ritmo de competencia con el que empezamos el partido. Sin embargo, cuando llegué acá encontramos un equipo que en esa parte no anda bien, no está bien y hemos dado pinceladas para mejorar esa parte, tanto en dinámica como la parte física. Por eso es que el equipo no mantiene esa regularidad, ese ida y vuelta que a mí me gusta en mi equipo”.

Pero tampoco se queja, porque está contento con la respuesta de Liberia en estos 22 días de trabajo que tiene con el equipo.

“No hemos ganado nada, es una serie muy difícil, pero vamos a intentar reafirmar lo que hicimos. Es una cancha que no está en su mejor esplendor, la pelota pica muy mal, el viento también, es larga la cancha y hay que tomar precauciones para el sábado”.

Dijo que tratará de no equivocarse y acertar en al escogencia de jugadores para ir a la casa de Uruguay de Coronado en busca de sellar la clasificación.

“Este equipo debe tener humildad y los pies sobre la tierra; este equipo no ha ganado nada. El sábado nos lo jugaremos todo allá en Coronado”, reiteró.