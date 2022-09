Leonel Moreira da las razones del porqué se ve en el Mundial de Qatar

Leonel Moreira le negó el gol a San Carlos en reiteradas ocasiones. Él fue el salvador de Alajuelense en Ciudad Quesada. Fotografía: Prensa San Carlos

Leonel Moreira lo dice de manera abierta y sin tapujos: él se ve como uno de los convocados de la Selección de Costa Rica para ir al Mundial de Qatar 2022.

No sabe si pasará, porque la decisión es única y exclusivamente de Luis Fernando Suárez, pero su propósito es regresar a la Tricolor.

Unos creen que el guardameta de Liga Deportiva Alajuelense es de los jugadores que ya tienen campo fijo en ese avión mundialista y que por eso no era necesario que acudiera a esta gira de la ‘Sele’ por Asia.

Otros piensan que su ausencia en estos amistosos contra Corea del Sur y Uzbekistán es un mensaje directo para Moreira.

La única respuesta real en medio de las especulaciones y las suspicacias la tiene el propio seleccionador, quien de momento no se ha referido al tema.

¿Se ve en el Mundial? “Sí, para eso trabajo. El jugador que no quiera estar en la Copa del Mundo no sé qué hace en el fútbol. Siempre trabajo para estar en la Selección y siempre lo he manifestado, yo me veo, pero las decisiones no las tomo yo. Yo trabajo para...”, respondió Leonel Moreira en Teletica Radio.

Y agregó: “Si el profesor Suárez me convoca agradecidísimo con Dios, con él y con el cuerpo técnico por la confianza, pero si no, igual me voy a poner la camisa roja y voy a apoyar a mis compañeros”.

Acababa de terminar el partido entre San Carlos y Alajuelense, en el que se dio un empate sin goles en el Estadio Carlos Ugalde. Fue un juego en el que Moreira se convirtió en la figura del juego.

“Trabajamos para ser llamados a la Selección, mientras uno se entregue y haga su trabajo, al fin y al cabo la decisión la toma el profesor Suárez y a nosotros nos toca hacer nuestra parte, que es trabajar en nuestros clubes y aportar de la mejor manera”.

Moreira afirmó que no le sorprendió cuando su nombre no figuraba en la lista de convocados para esta gira de la Tricolor por Asia.

“La verdad que tranquilo, sé que los compañeros que están por algo el profesor los llamó, por algo están representando bien a la Selección. No por eso uno va a hacer malos gestos, o malas caras, o portarse indiferente con nadie. Es una decisión del profesor y lo que me toca es trabajar nada más”.

El pensamiento de Moreira es que ese es el único camino, el que lo puede llevar hasta Qatar 2022.

“Siempre he venido de menos a más, como lo dije la vez pasada, siempre he trabajado todos los días para seguir incrementando y seguir agarrando esa confianza que me conocen y seguir trabajando de la mejor manera para también alzar la mano para una futura convocatoria”.

Moreira sabía que hizo un trabajo destacado, en el que hasta sus críticos más duros tuvieron que admitir que se vio con seguridad, como el Leo de antes.

“Yo trabajo para el equipo, somos 11 jugadores los estamos en el terreno de juego, a lo último éramos diez, era más difícil, ellos tenían el balón, conocen su cancha, saben hacerla valer y para nosotros es importantísimo el punto que sacamos aquí”, indicó.

En cuanto a esa alternancia en el marco que está aplicando la Liga, Moreira cree que no es algo propio que aplica con Miguel Ajú y con él, sino que se ve en el resto del plantel.

“Bien, igualmente ha pasado con jugadores. Todos estamos preparados y estas decisiones son meramente del entrenador. Los dos hemos trabajado en pro del grupo, no en pro de cada uno, si no que siempre vamos a ir adelante a defender al equipo, que es lo primordial para nosotros”.

Además, indicó: “Toda mi carrera siempre ha sido así, venir contra la corriente y eso es lo bonito del fútbol, que te da pros y contras. A veces no eres lo que quieres ser, podemos cometer errores, como todo el mundo, todo el mundo tiene un pico muy bajo, esa vez me pasó a mí hace unos meses atrás, pero con trabajo, dedicación, con esfuerzo y voluntad creo que he venido creciendo y recuperando la forma que me caracteriza”.

Contó que su relación con Miguel Ajú es muy buena y que día a día muestran que son aptos para jugar.

“Como cualquiera de los 23 o 30 que hay, es una lucha constante, muy sana. Los dos nos hablamos, yo trato de ayudarle mucho como joven que es. Uno ya ha pasado mucho y trato de ayudarle y pasarle la experiencia que uno tiene en los momentos que él ha jugado y lo ha hecho de la mejor manera”.

Antes de acudir a la zona mixta, Leonel Moreira dio declaraciones en Tigo Sports. Ahí rescató que la Liga acababa de sumar un punto valioso para sus aspiraciones en una cancha complicada.

“Siempre he tratado de dar lo mejor, no trabajo para equivocarme, soy un ser humano, igual me puedo equivocar como cualquier otro”, subrayó Leonel Moreira.

Inmediatamente, el periodista Gustavo López replicó que así como se equivocó Esteban Alvarado, haciendo alusión al amistoso de la Selección de Costa Rica contra Corea.

“Igual, todos somos seres humanos, pero tenemos un problema, cualquiera comete un error y lo agarran y lo hacen leña, en lugar de seguir ayudándole en el crecimiento. Aquí lo importante no es si yo gano, si gana el otro, o el otro. Lo importante es que gane el fútbol de Costa Rica y que la Selección vaya a hacer un trabajo muy bueno en el Mundial”, respondió Moreira.

También citó: “Siempre es achacando lo malo, hay que resaltar las cosas buenas de todos los jugadores, creo que no solo lo malo hay que ver, hay que ver las cosas buenas que los jugadores dan para su Selección y para cada uno de sus equipos, no estoy reprochándole a nadie, cada quien tiene su criterio”.

Moreira señaló que todas las personas son diferentes y que lo importante es levantar nivel, porque en cuestión de pocos días llegará el Mundial de Qatar 2022 “y no es momento de atacar a nuestros jugadores”.