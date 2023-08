Leonel Moreira: ‘A mí no me gusta la rotación, pero la respeto’

Leonel Moreira se pone en los zapatos del cuerpo técnico de Liga Deportiva Alajuelense y entiende que estos meses están llenos de partidos. El equipo necesita lograr, cuanto antes, esa homogeneidad que hoy no tiene como secuela de la cantidad de futbolistas que no hicieron pretemporada y que todos tendrán chance de jugar.

En cuanto a los porteros, considera que son jugadores igual que todos los demás, a quienes les dan oportunidad y deben acatar instrucciones. Sin embargo, también es muy sincero. Así que repitió lo mismo que dijo en el torneo anterior, cuando los partidos se los alternaba con Miguel Ajú por decisión del técnico.

“A mí no me gusta la rotación, pero la respeto, porque tengo un jerarca al que tengo que respetar. Cada vez que salgo al terreno de juego, hago mi trabajo al 100%. Siempre voy a trabajar en pro del equipo, no en pro de Leonel Moreira”, expresó el guardameta que actuó contra Santos y Olancho sin permitir anotaciones.

La sinceridad de Leonel Moreira

En el torneo pasado, la rotación en el marco de la Liga tenía un matiz distinto porque Leonel Moreira mostraba algunos fallos que él mismo sabía que debía mejorar, al tiempo que Miguel Andrés Ajú también señalaba que tenía toda la intención de salir del club porque él quería minutos.

Para este arranque competitivo en el que la Liga implementa las rotaciones en todo el equipo de forma inmediata, que ocurra en la portería resulta llamativo porque ellos hicieron la pretemporada completa. Así que la decisión en esa demarcación pareciera ir más en la línea de que todos tengan oportunidad.

“Yo siempre he entrenado para ser el número uno. Eso me ha caracterizado siempre, siempre tomo cada entrenamiento, cada partido como si fuera el número uno, y me ha dejado hacer las cosas de la mejor manera y otras no, pero lo importante es que siempre estoy claro que voy a trabajar siempre como si fuera el número uno”, destacó Leonel Moreira.

Al consultársele si en algún momento le recomendó a Miguel Ajú salir, respondió: “Aquí estamos los dos mejores”.

“Si usted está en una institución grande, tiene que estar acostumbrado a competir y no hacer las cosas lo más fácil posible. A veces las personas toman el camino más fácil y a veces es el más complicado. Los dos estamos al 100%, representando a una gran institución y cualquiera de los dos lo hará a conciencia”.

Moreira mantiene su valla en cero y asegura que eso lo llena de satisfacción porque lo está haciendo bien, pero hoy considera que puede subir su nivel si pule algunos detalles.

“Lo importante es que no es Leonel Moreira el que lleva dos vallas invictas, sino la Liga. La institución es lo primordial”.

Desde este torneo, los guardametas del primer equipo de Alajuelense son entrenados por el argentino Diego Cejas. Leo contó que los ha ayudado mucho al enseñarles nuevas metodologías.

¿A qué le hace énfasis? “A todo, creo que es muy parecido a la línea que traíamos, pero a su ideología de lo que él viene, el método extranjero que es diferente al de acá, pero igual de exitoso de ambas partes”.

Moreira lo conocía porque cuando él llegó a Pachuca, Cejas permaneció unos días ahí, antes de marcharse al León.

“Estuvo de entrenador de porteros de ligas menores y entrenaba con nosotros con el primer equipo y ya uno sabe la exigencia que viene y conoce el método”.

Después de la salida de Luis Fernando Suárez de la Selección de Costa Rica, Leonel Moreira contestó si estaría dispuesto a regresar a la Tricolor.

“Siempre, yo nunca he dicho que no quiero ir a la Selección, no he ido por una u otra circunstancia, pero estoy siempre dispuesto a representar al país, es un honor, un privilegio y siempre voy a trabajar para eso”.

Más allá de los dimes y diretes, después de lo que dijo Ronald Gómez hace algunos días sobre Suárez, Leo señaló que cada quien tiene su opinión y se respeta.

“En lo que cabe a mi trabajo, yo siempre saqué lo mejor de cada entrenamiento e hice mi parte. Ahora lo importante es saber la persona que viene y qué va a mostrar para el futuro”.

¿Tiene algún resentimiento por haberlo dejado fuera del Mundial? “Cada quien tiene su forma de pensar y su cuestionamiento interno. Yo siempre di el máximo de mí cada vez que tuve que jugar con la Selección y siempre voy a estar honrado de ir a la Selección a representar a nuestro país”, argumentó.

Por experiencia propia, el guardameta sabe lo complicado que siempre es para los seleccionados reincorporarse a sus clubes luego de estar cerca de un mes fuera del club, con un sistema y una ideología diferente.

“Máxime que tenemos tantos compañeros nuevos que hay que tratar de compenetrarlos de la mejor manera, que ellos también están haciendo su máximo esfuerzo y han entendido bien la ideología del profesor. Lo importante es que el equipo va de menos a más. Vamos a tratar de llegar a nuestro ritmo idóneo que teníamos en el torneo pasado”, apuntó.

Alajuelense visitará el sábado a Sporting, a las 8:15 p. m., en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

