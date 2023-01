Leonel Moreira: ‘A mí me gusta que me critiquen’

¿Cuántas cosas han pasado desde 2009 hasta hoy? Leonel Moreira lo piensa y sonríe.

Por su mente desfilan una serie de episodios dulces, amargos y hasta ingratos, pero cae en cuenta de que todos forman parte de su historia y se siente orgulloso de lo que ha conseguido desde su debut en la Primera División.

Ya registra 401 partidos en la máxima categoría y cada vez que entra a la cancha y se instala debajo de los tres palos es como si fuera la primera vez. Eso es un claro indicativo para él que aún tiene cuerda para más.

“Hasta el día de hoy sigo con ese mismo sueño de aquel día que debuté”, expresó Leonel Moreira en una extensa entrevista que concedió al departamento de comunicación de la Unafut, por esa marca de 400 partidos.

Aquel estreno del guardameta en Primera División fue en el Rosabal Cordero, defendiendo los colores del Herediano. Ese día, el ‘Team’ le ganó 1-0 a la UCR, con gol de Andy Herron.

En 2012, Herediano rompió su tortura de 18 años y diez meses sin ser campeón y él fue parte de ese momento.

“Después de una sequía bastante larga, de trabajo, de llegar una, dos, tres veces y romper en aquel momento es muy bonito para uno como jugador y para la institución. Habíamos luchado bastante para ese objetivo, hasta que se logró y la verdad creo que es un recuerdo bastante bonito en mis inicios”, expresó Moreira.

Un año después, disputó otra final y él se convirtió en el héroe. Tiró un penal y detuvo dos. Era otro título nacional.

Desde entonces, no ha vuelto a ejecutar ningún lanzamiento desde el manchón al blanco, pero si le tocara, Moreira afirma que con toda confianza lo haría.

Después de un paso por el extranjero, Alajuelense le abrió sus puertas, donde también ha vivido momentos históricos. Por ejemplo, es uno de los jugadores rojinegros que celebró a más no poder la añorada 30. Y es uno de los que tiene la 31 entre ceja y ceja.

Leonel Morera cree que Alajuelense debería tener más títulos

“No fue una decisión dura porque esto es fútbol, es nuestro trabajo y cuando tomé la decisión fue la institución que me abrió las puertas, me trajo otra vez al país. Agradecido con Heredia, no puedo decir nada malo porque pasé años lindos ahí, celebré cosas con ellos también y ahora que estoy acá en la Liga, estoy maravillado”, afirmó Leonel Moreira.

Contó que desde el día uno lo acogieron como una familia y que para él eso es lo importante.

“También he celebrado títulos importantes aquí y espero celebrar muchos más, porque esta es mi casa y aquí es donde tengo que defender estos colores a muerte”.

Al consultársele si durante este tiempo que ha estado ahí cree que el palmarés de Alajuelense debería de ser más grande, sin pensarlo dos veces contestó que sí.

“Hemos tenido muchos títulos que por una u otra razón se nos han ido. Creo que por ahí tuviera dos o tres más, pero lo importante es el aprendizaje que nos deja cada final, cada partido jugado”.

Dijo que situaciones así provocan que se piense en las cosas que se hicieron en el pasado, que no tienen que repetirse, sino transformarlo en algo mejor.

“Para cada vez que se acerque el objetivo, tratar de romper ese paradigma que hay de tratar de alzar la copa”.

La temporada pasada recibió muchas críticas, pero según las estadísticas de la Unafut, también fue el portero con más disparos detenidos en el campeonato.

“Para ser un portero hay que tener una mentalidad fuerte, porque siempre vas a estar en el ojo del huracán, siempre, sea bueno, o malo. Sea su culpa o no el gol, siempre vas a ser el punto a señalar porque eres el último siempre.

”Lo único que te defiende es la red y ahí es donde hay que sacar el carácter de decir yo soy el mejor, yo quiero ser el mejor y trabajo para ser el mejor. Esa es una de las cosas que siempre he trabajado, mi mentalidad, tenerla fuerte siempre”.

Moreira confesó que los cuestionamientos lejos de incomodarlo, más bien son como una herramienta útil, como un llamado a tierra para saber que se espera más de él.

“Siempre que lo critican a uno es porque uno tiene que mejorar y saben del potencial que uno tiene. Si no te critican, ahí es donde uno se tiene que asustar, porque nadie habla de ti, nadie te dice nada y entonces ahí es donde uno dice wow”.

Asimilarlo así no es sencillo, pero él asegura tenerlo muy claro. Las observaciones lo hacen caer en cuenta de que es cierto, que ese no es su potencial.

“Por eso es que a mí me gusta que me critiquen, siempre me gusta, porque me hacen despertar y decir: ‘Bueno huevón, estás fallando, estás haciendo esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto otro, dejaste de hacer esto, tenés que implementar esto’. A mí me ayuda mucho la crítica”.

Contó que cuando no hace algo bien se autocritica, se analiza mucho y se ve una y otra vez.

“A veces hay unas críticas que uno ve que lo hacen solo para destruir y la verdad que eso no se toma, indiferentemente todo mundo siempre tiene su manera de pensar y su manera de expresarse, que todos tenemos el derecho de expresarnos y no pasa nada. De toda crítica siempre hay algo bueno, pero uno tiene que saberlas tomar de quien vengan”, aseveró.

El ser así se lo achaca en gran parte a su esposa Yulieth Granados, porque ella siempre es la primera en analizarlo.

“Si alguien en esta vida me dice las cosas como son es ella y eso me ha hecho muy fuerte a mí mentalmente. También me ha ayudado a canalizar cuándo sí y cuándo no hablar”.

En cuanto a sus metas inmediatas, lo que más quiere es hacer las cosas bien en este torneo. Ir partido a partido, tratar de agarrar confianza y regularidad.

“Luchar contra mis compañeros que están también luchando por un puesto, porque aquí todos queremos jugar y creo que eso es, trabajar fuerte, buscar objetivos y planteármelos, que ya los tengo, pero yo soy de las personas que voy partido a partido, voy analizando cada partido y qué puedo ir haciendo más para seguir creciendo”.

Leonel Moreira tiene 32 años y algo a su favor es que la vida deportiva del portero es más larga que la de un jugador de campo. Sin embargo, de inmediato aclara que eso es así si el portero se cuida, porque si no lo hace, “no va a durar mucho”.

“Como he hablado con mi esposa, hasta el día que yo me sienta feliz, me sienta contento, quiera seguir entrenando lo haré. El día que no, que uno pierda la ilusión, ya ese día estaría uno forzando algo que no espera. La verdad yo no espero llegar los años que tenga llegar y decir ya no quiero entrenar y entrenar por obligación, no. El día que ya yo no sienta eso mejor doy un paso al costado”, finalizó.

