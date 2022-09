Leonas de Alajuelense vencen a Saprissa y se coronan campeonas de Centroamérica

Un gol de Mia Corbin fue suficiente para que Alajuelense derrotara a Saprissa FF y se endosara su primera corona internacional en el fútbol femenino. (Prensa Alajuelense)

Esas leonas indomables y que siguen siendo invencibles no se cansan de coleccionar títulos con Liga Deportiva Alajuelense bajo el mando de Wílmer López.

Son tricampeonas nacionales, tienen una Supercopa y ahora conquistaron su primer estatuilla internacional, al derrotar a Saprissa FF con un gol de Mia Corbin en la gran final del Torneo Interclubes de Uncaf.

Fue un clásico de más control que los episodios vistos con anterioridad y eso tenía su razón de ser.

Este pulso entre rojinegras y moradas exhibía un matiz distinto, al ser el primero de carácter internacional y agréguele que se trataba de una final.

Además, la cancha híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto se presentaba más rápida que de costumbre, debido a la lluvia que obligó a que el partido iniciara con unos 40 minutos de retraso.

La árbitra central Mirian León perdonó a Cristel Sandí en el minuto 26, porque ya estaba amonestada y cometió una falta fuerte contra Marilenis Oporta. Desde las gradas, la afición rojinegra pedía la roja. Sin embargo, no hubo ninguna determinación.

Un tiro libre de media distancia de Mia Corbin estuvo cerca. Luego la estadounidense lo buscó de cabeza; pero fue hasta mucho más adelante que logró su cometido y el del liguismo en sí.

La ‘S’ generaba peligro con la nicaragüense Yessenia Flores, pero la guardameta rojinegra Fabiola Murillo estaba muy atenta, demostrando por qué Alajuelense se fijó en ella cuando se percató de que Noelia Bermúdez venía jugando con una fractura en el pie.

No era un partido con tantas ocasiones a gol, como sí se había dado en otros enfrentamientos entre rojinegras y moradas.

Sin embargo, las aproximaciones más claras eran de la Liga, como cuando elaboró un ataque que culminó con un remate de Mia Corbin que inclusive movió las redes.

Empero, fue de esas acciones que engañan, que desde las gradas parecen gol, pero que en realidad no lo es. En medio de la algarabía, el suspenso y la emoción, un aficionado solo atinó a comentarle a sus acompañantes: “Les digo que yo la vi adentro”.

Esta es la imagen histórica del equipo femenino de Alajuelense con su primer título internacional. (Prensa Alajuelense)

El primer tiempo cerró sin goles y para esas alturas no había un pronóstico claro.

Al reanudarse las acciones, Saprissa FF hilvanó un contragolpe. Pudo ser gol, pero el remate de Catalina Estrada no fue el correcto. La misma delantera mostró su enojo, dándole un golpe a la gramilla con la mano.

Corría el tiempo y la añorada anotación por parte de los dos equipos no llegaba.

Eso sí, la Liga había ganado fuerza en ofensiva con el ingreso de Jennie Lakip.

Fue en el minuto 71 cuando el grito de gol retumbó en el Estadio Alejandro Morera Soto, pues Mia Corbin convirtió una anotación de muy buena factura.

Se sabía que ese tanto era muy significativo, en un partido no tan claro y que no había necesidad de tantos goles. Uno bastaba para el título. Y así lo consiguieron las leonas, que a pesar de la ventaja, no dejaron de buscar otro tanto que les diera más tranquilidad.

En términos generales fue un partido de cálculo y control, de esos que muchas veces se ven en las finales.

Alajuelense y Saprissa FF se aplicaron, pero como ha sido la tendencia en los clásicos, la victoria y el cetro quedaron en poder de las manudas.

De esta forma, las leonas destronaron a las moradas, que habían sido las últimas monarcas de la competición regional.

Las jugadoras de Liga Deportiva Alajuelense son las campeonas del Torneo Interclubes Femenino Uncaf FIFA Forward Costa Rica 2022, un cetro más que alzó la capitana rojinegra Shirley Cruz.

Esta primera aparición de Alajuelense en un torneo internacional de fútbol femenino acarrea algo más que el título. La Liga se convirtió en el equipo con más goles marcados en una edición de Uncaf, con 28 tantos en cuatro partidos.

Y también es el primer equipo en adjudicarse la corona de la Uncaf femenina con marca perfecta, al ganar todos sus partidos.

Ficha del juego

1 Alajuelense

Fabiola Murillo, Gabriela Guillén, Marilenis Oporta, María José Brenes, Valery Sandoval, Kenia Rangel, Mariela Campos, Viviana Chinchilla, Sianyf Agüero, Shirley Cruz y Mia Corbin.

D.T.: Wílmer López

Cambios: María Paula Arce (Agüero, al 28′), Jennie Lakip (Chinchilla, al 57′) y Alexandra Pinell (al 70′).

0 Saprissa FF

Carolina Méndez, Yomira Pinzón, María José Morales, Daniela Cruz, Abigail Sancho, María Paula Elizondo, Katherine Alvarado, Yessenia Flores, Catalina Estrada, Cristel Sandí y Gabriela Villagrand.

D.T.: José Rodríguez

Cambios: Mariane Ugalde (Morales, al 19′), Alaysia Lane (Sandí, al 57′), Sheyla Flores (Estrada, al 57′) y Verónica Matarrita (Flores, al 70′).

Gol: 1-0 (71′) Mia Corbin.

Árbitras: Mirian León al centro, asistida por Mayra Mora y Lesbia Tzul. Cuarta árbitra: Karitza Guerra.

Estadio: Alejandro Morera Soto, Alajuela, 7:30 p.m.