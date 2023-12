Leonas de Alajuelense saben que deben hacer algo más para lograr el hexacampeonato

Ventaja es ventaja y aunque tenían muy claro que esta final contra Sporting sería más cerrada que las anteriores, las jugadoras de Liga Deportiva Alajuelense no quedaron del todo contentas el sábado pasado, cuando ganaron 1-0 en el Estadio Alejandro Morera Soto, con un autogol de Carol Sánchez.

Noelia Bermúdez admitió sentirse molesta y aseguró que esa era la sensación general del equipo. Para el partido definitivo por el cetro del Torneo de Clausura 2023, ella cree que la Liga tiene que hacer algo más.

“A pesar de haber sacado ventaja en nuestra casa, no fue un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo. Fue el peor tiempo que hemos jugado en el torneo, no era momento para hacerlo, pero pasó. Nos dio para sacar ventaja y somos conscientes de lo que dejamos de hacer”, expresó la guardameta rojinegra.

Dijo que descansando y haciendo una autocrítica cada una, podían analizar el partido, lo que hizo cada una y lo que no para mejorar de cara al encuentro definitivo que será este miércoles, a las 7 p. m., en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

“En el segundo tiempo obtuvimos lo que nos merecimos, el equipo no tuvo la bola, no propuso, tuvimos muchos errores en nuestro campo con el balón en los pies y cuando no lo teníamos, también.

”Para lo que jugamos fue un buen resultado. No nos vamos satisfechas. La sensación es esa, estamos molestas, pero hay que corregir y romper esa racha negativa que hemos tenido en la casa de Sporting”, señaló Noelia Bermúdez.

Los partidos en el Estadio Ernesto Rohrmoser tienden a ser más que complicados para la Liga. Según la cuidapalos, esa cancha es muy difícil por las dimensiones, el césped y las rivales.

“Pero ya hemos salido campeonas ahí. El miércoles tenemos que apelar a la identidad de este equipo, al querer más y a la sensación que nos quedó el sábado, de que ganamos, de que estamos a 90 minutos, pero no es suficiente para nosotras”.

El sábado pasado, Natalia Mills fue elegida por la Uniffut como la mejor jugadora del partido. La panameña coincidió en que la Liga no se vio como de costumbre, pero también tiene claro que las finales muchas veces se juegan diferente.

“Se tuvo el triunfo que es muy importante, pero el partido fue difícil, reñido, sabemos la gran calidad que tiene Sporting jugadora por jugadora y por algo han llegado a las últimas finales. El equipo está compacto, se luchó hasta el final y queremos un título más”, mencionó Natalia Mills.

Al consultársele por qué es que a la Liga le resulta tan incómodo jugar contra Sporting en Pavas, la canalera respondió que es un campo tan difícil que no encuentra palabras para poder expresar cómo es.

“Yo ni siquiera recuerdo la última vez que ganamos ahí, pero el equipo está dispuesto, está listo para hacer las cosas bien, corregir y seguir luchando para alzar de nuevo un título más”, citó.

También dijo que las leonas dependen de ellas mismas para continuar haciendo historia.

“Desde que empezó el torneo ese es nuestro objetivo, ganar y llegar hasta estas instancias, se pudo lograr. Tenemos una ventaja, pero no nos confiamos, vamos a ir a luchar, a guerrear y alzar ese título nuevamente, porque queremos ser hexacampeonas”.

Esta es la tercera final consecutiva de campeonato nacional en la que Liga Deportiva Alajuelense y Sporting están frente a frente por la corona del fútbol femenino.