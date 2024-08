Leonas de Alajuelense buscan confianza con triunfo antes de estreno en ‘Concachampions’

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense sabían que en su casa no podían fallar y tuvieron que esforzarse para derrotar a un aguerrido Dimas Escazú con un marcador de 4-2, en el arranque de la segunda jornada del Clausura 2024 del fútbol femenino.

Después del 1-1 en Puerto Viejo, las heptacampeonas nacionales necesitaban la victoria, no solo para disipar las dudas que más de alguien pueda tener alrededor de ellas tras el tercer lugar en la Copa Interclubes de Uncaf, donde cedieron su corona.

Sino que ellas pretendían llenarse de confianza de cara a un momento muy esperado, pero que tampoco será nada fácil.

El próximo martes 20 de agosto a las 6 p. m., las pupilas de Wílmer López tendrán su estreno oficial en la Copa de Campeones W de Concacaf. Ese partido en la Catedral será contra Frazsiers de Jamaica.

Pero es que no podían pensar en eso antes del partido contra Dimas Escazú, en el que la feligresía rojinegra les demostró de nuevo que están con ellas, acompañándolas en el estadio.

El primer gol de la noche fue obra de Emilie Valenciano, pero Dimas Escazú llegó a hacer su trabajo en el Morera Soto y consiguió el 1-1, con Hilary Bravo.

Sin embargo, antes de que se acabara el primer tiempo, Keylin Gómez volvió a poner en ventaja a la Liga.

Alajuelense insistía y quería más, pero las escazuceñas también hacían lo suyo y firmaron el 2-2 en el minuto 71, con Keyla Herrera.

Quedaba tiempo y cualquier cosa podía pasar. La Liga tenía hambre de más llegaron dos anotaciones de Sofía Varela para sellar la victoria.

Dicho sea de paso, fueron los primeros goles de la atacante frente a la afición rojinegra y se notó contenta y muy cómoda, viviendo el momento.

Este partido sirvió para que la dominicana Gabriella Cuevas jugara sus primeros minutos con Alajuelense. Ella es una jugadora acostumbrada a desenvolverse en el fútbol femenino profesional y en la Liga tienen altas expectativas con ella.

“Estoy muy emocionada de estar aquí, yo sé que este club tiene mucha historia y estoy muy contenta de pertenecer a Liga Deportiva Alajuelense. Sé que este club gana mucho, yo quiero ser parte de eso, las chicas son muy amables me sentí demasiado bien, no me siento nueva”, expresó Gabriella Cuevas.

Al describirse, mencionó que ella juega muy simple, a uno o dos toques, y le gusta salir desde atrás.

“Me gusta ganar, soy muy inteligente en la cancha eso me ayuda a ser una buena defensora”, apuntó la futbolista que jugó en un colegio en los Estados Unidos, en Israel, Finlandia, Polonia, en el Gotham de Nueva Jersey, y ahora, con Alajuelense.

“Siento presión en conseguir el octavo título consecutivo, ahora estoy acá y estoy orgullosa de ponerme estos colores”, destacó.

El partido entre Alajuelense y Dimas Escazú también marcó el retorno de Mariela Campos, quien volvió a jugar después de esa lesión que la tuvo cinco meses fuera, luego de romperse los tres ligamentos del tobillo.

Para este sábado, Pérez Zeledón recibirá a Saprissa FF a las 7 p. m. en el Estadio Cuty Monge; mientras que el domingo habrá dos partidos.

Tsunami Azul se enfrentará a Sporting en el Cacique Diriá a la 1 p. m. y, dos horas después, Municipal Pococi jugará frente a Puerto Viejo en el Estadio Ebal Rodríguez.