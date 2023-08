Leonardo Menjívar confirma que jugará con Alajuelense: ‘Es un nuevo reto para mí'

Una vez concretada la venta de Josimar Alcócer, en Liga Deportiva Alajuelense sabían que no tenían que buscar más para encontrar un refuerzo en esa posición. Desde la Copa Oro vieron en el salvadoreño Leonardo Menjívar a un futbolista muy interesante.

Las referencias que tenían las corroboraron con esos pocos días que el futbolista hizo una prueba. Ahí los rojinegros cayeron en cuenta de que no tenían que buscar más, porque ya habían encontrado al futbolista que querían.

En Alajuelense aún no oficializan su contratación. Sin embargo, el propio Leonardo Menjívar confirmó que es la nueva ficha de la Liga, al conceder una entrevista en el periódico El Gráfico de El Salvador.

Menjívar, de 21 años, reseñó que el equipo rojinegro lo contactó cuando quedó libre con Chalatenango y finalmente se resolvió el único impedimento que surgió en el camino, porque los derechos de formación eran caros. Sin embargo, hubo una negociación que benefició a todas las partes.

“Alajuelense negoció con el equipo AD Chalatenango, llegaron a un acuerdo y pues allí ellos sabrán, ellos solucionaron eso. El equipo pagó”, expresó Leonardo Menjívar en El Gráfico.

Luego mencionó que asume este desafío con la misma responsabilidad y compromiso que viene mostrando.

“Sé que es un reto nuevo para mí bastante importante. Voy a salir por primera vez del país y lo más importante va a ser demostrar mis características de juego, mantenerme allí, hacer las cosas de la mejor manera y abrirme un puesto en el equipo”.

Menjívar admitió que era real que lo pretendían alguno equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, pero no llegaron a un acuerdo final por lo mismo, por ese problema de los derechos de formación.

Además, jugar con la Liga le llamaba la atención, máxime que hace unos días pudo explorar cómo es el equipo rojinegro desde adentro. Inclusive, en esos días que estuvo a prueba se hospedó en el propio Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

“No me puedo quejar de nada, me recibieron de una gran manera. Todos fueron amables, todos me acogieron muy bien, igual el capitán, Celso (Borges), (Joel) Campbell, muy buena gente conmigo y el cuerpo técnico también”, indicó Menjívar.

Finalmente, el futbolista señaló por qué se decantó por fichar con Alajuelense.

“Creo que es una gran institución, la historia de ellos habla por sí sola, es un club con todas las instalaciones necesarias para crecer futbolísticamente”.

La Nación contactó al periodista salvadoreño Josué Valiente, de El Gráfico, para conocer un poco más sobre Leonardo Menjívar.

Contó que es un extremo que puede jugar de repente como enganche y lo definió como un jugador muy rápido, muy colaborador, con algunas cosas que mejorar, como en aspectos tácticos y de ubicación.

También en lo físico, porque de hecho, en la Selección de El Salvador le dijeron a Menjívar que necesita ganar más masa muscular para tener más potencia.

“Él estaba en el Chalatenango y era un equipo que peleaba por no descender y al final descendió, pero él lleva como unos cuatro torneos cortos destacando mucho”, relató Josué Valiente.

Pero fue hasta recién el torneo pasado que dio su explosión deportiva. Según el comunicador, técnicamente es muy dotado, es muy rápido, es muy colaborador en defensa y obviamente en ataque.

“Una de las sorpresas es que recién en marzo lo convocaron por primera vez, pero en la Selección Sub-22. El profesor de la Selección Mayor, Hugo Pérez, lo vio y lo llamó, habló con él y le dijo que creía que le podían dar una oportunidad”, contó.

Decidieron llevarlo a los partidos de Liga de Naciones, le dieron algunos minutos en el juego contra Estados Unidos, también en un amistoso ante Honduras que fue en Estados Unidos.

“Convenció y el técnico le dijo que lo llevaría a la gira por Asia y si hacía un buen papel, iría a la Copa Oro. Lo consiguió contra Corea del Sur. Lo llaman y lo lleva por primera vez a una Copa Oro, con 21 años y ha sido una proyección que ha llevado su tiempo y hasta ahora hace sus frutos”.

Dijo que Menjívar llegó a la Selección e inmediatamente se ha ganado la titularidad.

“Así que creo que le puede aportar mucho a la Liga y creo que la Liga para mí es la mejor decisión que pudo tomar, porque es un lugar donde puede compartir con jugadores de mucha experiencia, mundialistas.

”Ustedes saben lo que significa Alajuelense allá y eso le puede ayudar a un jugador que es muy disciplinado, muy trabajador, pero sobre todo y lo digo porque lo conozco a nivel personal, una buena persona y creo que eso es lo que el club se lleva”, destacó el comunicador sobre la nueva adquisición de la Liga.

Así va el Apertura 2023 Copiado!

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.