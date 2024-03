¿Le gustaría ver a Alexandre Guimaraes en Alajuelense? Así responde Celso Borges

Liga Deportiva Alajuelense encuentra en Alexandre Guimaraes al candidato idóneo para llegar al banquillo. Ese secreto a voces podría estar muy cerca de convertirse en realidad. Si llega a concretarse, sería una situación bastante peculiar para Celso Borges, el capitán de la Liga.

El mediocampista fue uno de los jugadores rojinegros que brindaron declaraciones tras la derrota (3-0) de Alajuelense contra Guanacasteca en Nicoya.

Las consultas ahí no solo giraron alrededor del resultado como tal, sino que abordaron la situación crítica en la que está el equipo y entre pregunta y pregunta, el nombre de su papá salió a colación.

¿Qué piensa de la posibilidad de que Alexandre Guimaraes sea el nuevo técnico del equipo? ¿Le gustaría verlo en Alajuelense? Esas interrogantes para el futbolista fueron tan directas como su misma respuesta.

¿Qué piensa Celso Borges de la posibilidad de que Alexandre Guimaraes sea el técnico de Alajuelense?

“Eso es un tema de la gerencia deportiva, institucional y en esos temas son ellos los que deciden”, contestó Celso Borges.

Pareciera que el destino se empecinó en lograr que en algún momento, padre e hijo no solo trabajen juntos en un podcast llamado ‘Celso y Guima’, sino que también defiendan los mismos colores de manera simultánea en un equipo de fútbol.

¿Se imaginó ese panorama? Ante la nueva pregunta, fue un tanto más explícito y recordó un pasaje ocurrido hace varios años entre ellos.

“Yo creo que ya he jugado en contra de él, fue una situación bastante extraña. Hay cosas en el fútbol que uno nunca se imagina, pero repito, ya es un tema de gerencia e institucional”, destacó el capitán de Alajuelense.

Celso Borges recibió una consulta más sobre cuánto ha influido Guima en su carrera y en cómo lo ha aconsejado.

Primero dijo que tanto su papá como su mamá son sus principales consejeros de fútbol, pero de la vida.

“Él primero que todo es papá. No tengo hijos, pero me imagino que usted como papá quiere que sus hijos siempre estén bien y que esté ahí para apoyarlos. En eso, tanto mi mamá, como él y mi hermano siempre han estado ahí”.

Celso Borges habla claro y directo del momento de Alajuelense

Alajuelense acababa de perder contra Guanacasteca y de antemano se sabía que ese partido sería bastante complejo para la Liga.

Los rojinegros venían de sufrir un golpe durísimo en Estados Unidos, al estrenarse en la Copa de Campeones de Concacaf con una goleada escandalosa de 4-0. Llegaron al país el jueves 7 de marzo por la noche y tres horas después conocieron la destitución de Andrés Carevic.

Hubo dos prácticas con la dirección interina de Martín Arriola. Una de recuperación y la otra previo al traslado a Guanacaste. Difícilmente algo cambiaría, porque levantarse de un golpe como el sufrido en Boston tampoco se logra de la noche a la mañana.

‘Hay que juntar fuerzas y salir de esto juntos, es la única manera. Es difícil aceptar cuando se pierde, tenemos que salir adelante, no hay otra. Duele perder, duele estar en un momento en el que nadie quiere estar, pero hay que juntarse, hay que agarrar fuerzas y darle para adelante”, mencionó Celso Borges.

Dijo que todos en el equipo son conscientes de que no están consiguiendo los resultados que quieren, que desean, que se les exige y esa es la parte que deben corregir.

“Tenemos que levantarnos de la situación, no es fácil para nadie. No es fácil para nosotros, para nuestras familias. No es fácil para la gente que está con el club, no es fácil para la afición. Yo entiendo completamente y estamos deseando salir de eso”.

Cuando podamos conseguir los resultados que se merece la institución es cuando se nos va a evaluar. Sin embargo, el próximo partido siempre es el más importante y ahora es ganar el partido acá en casa que nos toca contra New England”, reflexionó.

Alajuelense recibirá al equipo estadounidense el jueves 14 de marzo a las 6 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto. Será el juego de vuelta por el pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, una serie en la que New England Revolution tiene una ventaja de 4-0.

“No hay más para nosotros, sin nada que perder, tenemos que hacer una buena presentación y en el fútbol puede pasar absolutamente cualquier cosa”, destacó Celso Borges.

El volante reiteró que en momentos donde la situación es difícil hay que ser autocríticos y que cada quien debe detectar en qué puede estar fallando.

“Ayudarnos entre todos es lo más importante y la unión de nuestro fútbol es la que puede sacar de una situación de resultados y eso. Los que tenemos un rodaje en esto hemos estado en situaciones buenas y malas y en las dos hay que estar siempre juntos”.

El futbolista agregó que este es un momento difícil, pero que es parte de la vida profesional, porque nadie tiene una carrera perfecta donde nunca perdió y nunca pasó por un bache negativo.

“Eso no existe, eso tal vez es una imagen que se quiere dar a nivel casi que utópica. Los jugadores se levantan de los momentos difíciles. La gente está con nosotros y siempre nos va a apoyar si nosotros damos el máximo y podemos otorgarles a ellos buenos resultados. No hay una carrera, no hay una vida sin haberse equivocado, sin tener algo negativo y lo importante es salir de eso”, concluyó Celso Borges.