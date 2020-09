“Sentí una alegría enorme, por supuesto analizando muchas cosas personales que debo ir manejando, pero una alegría enorme y mariposas en el estómago por volver a tocar el césped y poder jugar lo que me apasiona. Espero hacerlo de la mejor forma. Viví sentimientos lindos porque sí pensé en retirarme de otra forma, no solo pensando en lo personal, sino también en lo deportivo. Sea como sea yo estuve mucho tiempo involucrado en el fútbol y creo que él fútbol me está dando una oportunidad para reivindicar muchas cosas en mi vida y pues ojalá pueda hacerlo de la mejor manera”, dijo.