"Creo que la afición morada me tiene un gran cariño, ellos saben que yo siempre le di la primera opción al Deportivo Saprissa, saben que antes de llegar a Jicaral también mi primera opción era Saprissa, pero no se dio mi llegada. La gente tiene que entender que somos profesionales, que este es nuestro trabajo, que este es el deporte que nos apasiona y hoy me toca vestir la camisa rojinegra”, contestó.