“Queríamos cerrar con la frente en alto, porque el objetivo no se nos dio. No es suficiente, pero estamos trabajando desde ya para el próximo campeonato. A mí me queda un año de contrato. Inicié este año en Segunda División, tenía 10 años de no jugar, fue difícil volver al fútbol, pero he estado mejorando en confianza, me han quedado muchas, pero quiero luchar por el goleo el próximo año”, citó Rodríguez.