“Hubo una falta entrando en el área en contra del equipo de nosotros y toda la afición se tiró adentro, a la cancha, porque íbamos ganando 1-0 y la gente quería que ganáramos el juego. Me recuerdo y me da nostalgia porque fue una época importante para mí y para todos nosotros los porteños. Ese partido no terminó. Faltaban seis minutos para que terminara y se suspendió porque el aficionado se tiró al campo, pero fue una anécdota importante, que me mueve los sentimientos, como ustedes lo ven”, mencionó entre lágrimas.