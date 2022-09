Las humillaciones que sufre Wálter Paté Centeno por defender su idea futbolistica

Wálter 'Paté' Centeno aseguró que Guadalupe es un equipo joven y no renunciará a su estilo de juego. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores para GN. (JONATHAN JIMENEZ)

No era la primera vez que Wálter Paté Centeno lucía cabizbajo, impotente. Con un rostro serio y desencajado, contestaba una a una las consultas de la prensa, luego de que su equipo Guadalupe FC terminará goleado 0-5 ante el Herediano en el estadio Coyella Fonseca de Guadalupe.

Como entrenador, es defensor del buen fútbol, de salir desde atrás con balón dominado, jugando con argumentos y tratando de dar espectáculo. Pero esa misma idea futbolística también suele convertirse en su peor pesadilla, el motivo de las humillaciones que sufre desde que está sentado en un banquillo.

De acuerdo al estadígrafo y periodista Martín Soto, de Tigo Sports, la paliza de 0-5 que le propinó el Team al conjunto guadalupano es la sexta que recibe el Paté Centeno desde que debutó como estratega en la máxima categoría, dirigiendo al Municipal Grecia en 2017.

Precisamente en el 2017 el Deportivo Saprissa le dio la bienvenida al golear 6-1 a Grecia con Paté en el banquillo y ese mismo año el Santos de Guápiles le marcó un contundente 5-0.

En el 2019, al mando del Saprissa, su archirrival Alajuelense, lo humilló con un marcador de 2-5 en la Cueva de Tibás, en una de las derrotas más sonadas de los saprissistas.

Al mando de Guadalupe FC la historia no ha sido diferente y el Santos de Guápiles se ha convertido en su peor vedugo. En 2021 le derrotó por un doloroso 5-0 y un año después lo volvió a llenar de anotaciones al vencerlo por 6-0, la peor derrota del Paté hasta el momento.

Completan las goleadas la que le encajó el Team el sábado por 5-0 que bien pudo ser mayor, de no ser por la buena actuación del guardameta Johnny Álvarez.

Golpea Copiado!

Wálter no es inmune al dolor cada vez que llenan de goles a su equipo. Es claro que se siente un poco avergonzado, sin embargo, se aferra a su estilo de juego, el mismo que lo traiciona si su equipo llega en un mal día o comete errores puntuales que le cuestan caro en la parte baja, como precisamente le pasó el sábado frente a los rojiamarillos.

“No es fácil, golpea (recibir goleadas). Porque uno está aquí para golear y no para recibir esas goleadas. Pero es parte del fútbol. Tengo un equipo joven y al practicar un estilo de juego definido estamos expuestos a estas situaciones. Si no jugamos bien, si no ejecutamos bien los movimientos o defendemos bien, estamos expuestos”, admitió Centeno.

“Ante el Herediano el marcador refleja lo que fue el partido, nos ganó bien y no hay duda. Con los jugadores hemos hablado bastante, como cabeza de grupo me toca lidiar al enfrentar un momento muy difícil y lo importante es mantener la calma, no volvernos locos. Debemos tomar esta experiencia como algo para mejorar, porque he visto equipos que han perdido 5-0 y han ganado títulos”, dijo.

El cuadro de Guadalupe venía de golear 3-0 al Santos de Guápiles y caer por la mínima ante Alajuelense (1-0) mostrando buenos argumentos, pero ante el Herediano fue inoperante y terminaron masacrados.

“Muchas veces el fútbol no se puede describir. A veces no sabes cómo llegas en un momento, a veces te vez sorprendido. Ante Herediano, por ejemplo, nos faltó un poco más de energía en los primeros 30 minutos, es claro que se vio. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue la rapidez con que el rival llegaba y nosotros reaccionamos tarde y eso nos pasó factura”, declaró Centeno.

“Debemos ser conscientes que si vamos a jugar nuestro sistema contra uno de los equipos grandes no podemos empezar con esa disposición a la hora de luchar o combatir. Todas estas situaciones son experiencias para todos, donde los jugadores aprenden que no todos son cosas lindas, sino también hay este tipo de cosas a las cuales debemos reponernos”.