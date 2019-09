El entrenador Gustavo Matosas no seguirá al frente de la Selección Nacional de Costa Rica. En una conferencia de prensa, tanto el técnico tiró su parecer y el por qué se marchaba del banquillo patrio.

1. “No me siento productivo, a veces me parece que estoy de vacaciones”

A partir de enero (fecha en la que empezó a regir su contrato), el estratega realizó cinco convocatorias y tuvo poco tiempo a los jugadores. Pese a que en los primeros meses asistía a estadios, al timonel ya no se le veía con la misma frecuencia.

2. “Pensé que no iba a ser tan costoso”

El estratega había afirmado en su presentación estar cumpliendo un sueño con su llegada a una selección que le abría sus puertas de par en par. Luego de tener experiencia en grandes clubes mexicanos como León y América. Incluso consideraba que su inexperiencia en selección no era una desventaja, sino un punto a favor, por la ilusión que le generaba. Ahora explica que le costó adaptarse a un trabajo al frente de un combinado patrio.

Después de dirigir 15 clubes en países como Uruguay, Perú, Argentina, México, Paraguay y Arabia Saudí, aseguró haberse dado cuenta que no le agrada tener a jugadores solo en ocasiones esporádicas, sino que prefiere trabajar en el día a día. En su presentación, en tanto, había dicho: “Bendita Costa Rica que me da la oportunidad de ser la primera selección en dirigirla, así que estoy agradecido. Y después, voy a elegir a los mejores para cada partido. Muchas veces, cuando uno está del otro lado, en equipos, tiene dudas de por qué a veces vienen jugadores que no están bien o que no están jugando mucho en sus equipos”.