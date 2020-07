¿Porqué? Mucha gente me dice: ‘Qué tonto, porque no jugó con otro equipo para ser campeón', pero realmente no sé si la palabra es amor. Yo sí tenía un compromiso con lo que era Cartaginés para mí... Hay muchas historias que mucha gente no sabe... Cuando yo inicio en ligas menores, el coordinador deportivo, que era José Antonio Navarro, el ángel de mi vida, me dio viáticos, apostó por mí por completo. Él me vio como un hijo más, me dio el estudio, la carrera de fútbol. Él es una persona que es un padre...”, acotó.