“Gracias a Dios se me dio la oportunidad, pude hacer un gol importante. Ahora hay que pensar en estas finales que vienen. Lo que viví ahora significa mucho porque mis padres han hecho grandes sacrificios por verme aquí, ellos me han ido a dejar en la madrugada, me recogen a esas horas... Verlos llorar de alegría por mí, la verdad es que no tiene precio”, describió.