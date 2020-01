“Creo que ya con lo que he vivido hasta me preparo mentalmente antes de un torneo para saber que si ando bien en cualquier momento van a sacarme. Es parte del rol que me toca. ¡No sé por qué, pero me toca! Ahí es donde uno tiene que estar preparado, porque sino en uno o dos torneos va para fuera. Eso me ha mantenido bastante tiempo en Saprissa, una vez más que me toque ese rol no pasa nada, hay que estar preparados”, explicó.