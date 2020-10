“Nosotros tenemos muchas dificultades de canchas, lamentablemente no hemos logrado que las autoridades deportivas del cantón y grandes empresas vean lo importante que es la institución. Acá no ven que somos las actuales campeonas de Juegos Nacionales. Imagínese que yo en el primer año puse ₡4 millones, a partir de ahí decidí no ver cuánto pongo porque sino me retiro de tanto que hay que poner”; declaró.