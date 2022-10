La noche en que Henry Figueroa lloró para evadir una prueba de dopaje

Alajuelense y Herediano disputaron la final del Apertura 2019 el 8 de diciembre. Un partido aguerrido en la cancha como es habitual entre ambos equipos.

Como es habitual, luego de cada serie final un jugador de cada equipo debe presentarse para facilitar una muestra de orina y, luego de un análisis de laboratorio, descartar el uso de sustancias prohibidas. ¿Quién debe acudir? Eso se define por medio de una rifa y los jugadores que seleccionados fueron el hondureño Henry Figueroa, por parte de Alajuelense, y Óscar Esteban Granados, por parte del Herediano.

Minutos después, acompañado de una mujer, el catracho estalló en llanto en la sala donde se toma la muestra para la prueba de dopaje. Todo basado en un aparente mensaje en el que se le comunicaba que su madre había fallecido.

Eso conmovió en el momento a los presentes, pero a la misma vez generó un debate en si permitirle retirarse del recinto o esperar unos minutos más para que pudiera dejar su muestra de orina y así podría irse a enfrentar su luto.

“Recuerdo bien lo sucedido, claro. Estábamos en la sala donde se toman las muestras de orina para el tema del doping, en estos casos no siempre se topa con la suerte de poder orinar rápido, hay casos que tardan horas, incluso el equipo se va en el autobús y el jugador se va luego en el carro de otro personero que lo espera.

“Ese día estábamos conversando y de pronto él se puso a llorar. Llegó una persona, que supongo era familiar de él, como a decirle que se había muerto la mamá. Obviamente eso es una noticia sumamente fuerte para cualquier persona”, comentó Granados a La Nación.

Tras el momento atípico y emotivo que provocó Figueroa, inició una conversación entre los presentes y los encargados de recoger las muestras.

En ese momento, el tema era decidir qué se hacía. Un jugador que deba acudir a una prueba de estas debe entrar al recinto y solo puede salir de ahí una vez que haya logrado orinar. Así como hay casos que lograron cumplir rápido con el proceso, otros han tenido que salir en horas de la madrugada.

“A los que estábamos ahí nos dolió mucho verlo así, le dimos nuestro pésame y los encargados del proceso del doping le hicieron ver que si se retiraba de la sala podría enfrentar consecuencias. Al final, él se fue y otro jugador fue quien debió hacer la prueba”, mencionó Granados.

Al día siguiente, el catracho partió hacia Honduras. El zaguero informó días después que no se trataba de la muerte de su madre, luego de que medios hondureños publicaron que su madre se encontraba con vida en New York. Figueroa se desdijo y argumentó que se trataba de una de sus abuelas que él veía como una mamá. Y poco antes de Navidad, mencionó que no había muerto nadie y que todo se trataba de un momento familiar difícil porque su familia pasaba por amenazas y extorsiones.

El defensor hondureño, Henry Figueroa, fue suspendido, este fin de semana, por cuatro años de toda actividad deportiva por parte de la FIFA, al considerar que el jugador evadió una prueba antidopaje cuando era jugador de Alajuelense tras un juego ante el Club Sport Herediano en el Alejandro Morera Soto.

El diario La Prensa de Honduras, publicó este sábado por la noche que el central del Vida de La Ceiba “quedó inhabilitado por el órgano rector del fútbol mundial, quienes enviaron una carta al club hondureño explicando lo sucedido y ratificando el castigo”.

“En el documento se hace mención que el jugador evadió la prueba de dopaje a la que había sido sometido cuando jugaba con Alajuelense de Costa Rica a finales del 2019 y por eso la FIFA decidió cerrar el caso como positivo. (...) El documento cita que el castigo es de efecto inmediato”, explica el diario en su publicación.