Keylor Navas provoca sonrisas, lágrimas y sueños en una multitud de niños

Emocionado a más no poder, Santiago Loaiza Cabalceta no pudo contener las lágrimas al compartir y conocer de cerca por unos breves momentos a su ídolo, el arquero de la Selección Nacional y del París Saint Germain, Keylor Navas.

Junto a su hermana Sofía Loaiza y su madre Glendy Cabalceta viajó desde Puriscal para escuchar los mensajes, enseñanzas y anécdotas del guardameta, en el evento Un Regalo de Esperanza, que se realizó este martes en el BAC Fútbol Fest, en Multiplaza Escazú.

“Lo admiro mucho porque es el mejor portero de la historia”, expresó el pequeño conmovido, vestido con la camiseta roja de la Tricolor y aferrado a un balón y un álbum que le firmó el guardameta.

Igual que Santiago, los gemelos Felipe y Matías Fernández Cascantes, de Escazú, dejaban ver la ilusión de conocer a Keylor. Su deseo es ser como él, por lo que asistieron con la camiseta de portero del PSG. No dejaban de mirar una y otra vez la firma del meta parisino y con sumo orgullo se la mostraban a su padre.

“Ellos son súper fans de Keylor. Desde que vi el anunció tomé la decisión de traerlos y tomé la tarde libre para que ellos vivieran esa experiencia y pudieran conocerlo. Se saben la canción de Keylor, tienen su uniforme y pasan viendo videos de él en youtube. Lo admiran mucho”, aseguró Luis Fernańdez, padre de los pequeños de siete años de edad.

Los gemelos Felipe y Matías Fernández Cascante, de Escazú, deseaban conocer a su ídolo Keylor Navas. Él les autografió sus camisetas del París Saint Germain. Fueron acompañados por su padre Luis Fernańdez. Fotografía: Juan Diego Villarreal

Ataviados con camisas rojas de la Selección Nacional y del PSG, docenas de niños llegaron con sus padres para escuchar los consejos de Keylor, quien en una amena entrevista, realizada por el animador Max Barbarena, contó varias anécdotas a los pequeños, quienes atentos no se perdieron una sola palabras de su héroe en silencio y con suma atención.

El único requisito para ingresar a la actividad era traer un regalo, por lo que, además de compartir con el portero de la Sele también cooperaron con la Fundación Tiempos de Esperanza, que este año organizará fiestas de Navidad en diferentes puntos del país para niños de escasos recursos.

Al finalizar el evento, que se extendió por una hora, Navas se quedó firmando autógrafos y tomándose fotos con los niños, por casi dos horas más, quienes con una cara de felicidad tremenda abrazaban y saludaban a su ídolo.

Consejos e historias Copiado!

Los niños que se dieron cita, junto a sus padres, en el BAC Fútbol Fest, en Multiplaza Escazú, al principio estaban expectantes, deseosos de ver a Keylor, quien apareció a las 3:28 de la tarde, en medio del griterío de todos. Los más grandes y los adultos aprovecharon para sacar sus teléfonos para fotografías y videos de aquel momento inolvidable.

Keylor a su llegada se mostró atento con los presentes y tras mostrar unos videos de la Fundación Tiempos de Esperanza, que constituyó junto a su esposa Andrea Salas, recordó que la idea nació tras una visita a la República Africana de Guinea-Bissau. Hoy, incluso ya construyeron una escuela para los niños, en un país donde la pobreza y el hambre están presentes cada día.

A través de las preguntas de Max Barbarena, Navas contó a los pequeños que es un gran aficionado a los caballos y de las cosas que más recuerda de niño fue cuando su padre le compró uno a pagos. Un caballo viejo y mañoso que lo botó en más de una ocasión, pero al cual recuerda con cariño.

El cuidapalos que en Qatar 2022 disputó su tercera Copa del Mundo, tras estar presente en Brasil 2014 y Rusia 2018, aclaró a sus seguidores que su infancia la vivió en el barrio San Andrés de Pérez Zeledón y no en Pedregoso, como la mayoría de personas comentan.

“Todos los padres que están aquí deben apoyar a sus hijos. Todos tenemos dificultades, yo crecí también en una familia humilde. Recuerdo que una vez no tenía guantes para atajar y me prestaron unos y en pleno partido olía los guantes y para mí era un olor nuevo”, recordó Navas ante las risas de los niños.

El guardameta también les habló de lo importante que es la fe en Dios y la perseverancia para alcanzar sus metas en la vida. Además, los invitó a nunca darse por vencidos a pesar de los obstáculos porque todos los sueños se pueden realizar.

“Dios tiene un plan y yo lo único que he tenido en mi vida es un corazón dispuesto para que Dios rompiera límites en mi vida, rompiera barreras. En los estudios de la Biblia yo le digo a las personas que si Dios me pide que pase a través de una pared yo lo voy a hacer. Algunos dicen que es una locura. Yo les explico que Dios se va a encargar de hacer ese agujero para que yo pueda pasar”, declaró Navas.

El seleccionado nacional también les dejó un fuerte mensaje para que no olviden en sus vidas.

“Niños, cuando alguien les diga que no, que no se puede, recuerden que nadie les puede decir que los sueños no se pueden cumplir. Solo Dios marca nuestra vida, nuestra trayectoria. Luchen por sus sueños, sean hijos buenos, amables, buenos compañeros, respetuosos, coman muchas verduras y hagan mucho ejercicio”, les reiteró Navas.