Kenneth Vargas no guarda rencor al saprissista que lesionó a su padre y lo dejó seis meses fuera

A sus 20 años Kenneth Vargas Vargas asegura que no recuerda ver a su padre jugar al fútbol y menos tener memoria de la grave lesión que sufrió cuando militaba en el conjunto de San Carlos.

Para entonces, el joven delantero del Herediano tan solo tenía ocho años, cuando Ricardo Blanco, jugador del Saprissa, en una fuerte entrada lesionó a su padre Kenneth Vargas Alfaro, mientras militaba con los norteños.

La acción se dio el 26 de julio del 2010, en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, cuando ambos jugadores estaban en disputa de un balón. En ese momento la gramilla sintética estaba muy mojada por la lluvia y el zaguero entró con todo.

El ‘novato morado’ de 21 años no tuvo la intención de lesionar a Vargas, pero la entrada fue tan fuerte que de inmediato el norteño tuvo que ser trasladado al hospital de Ciudad Quesada. Posteriormente Vargas estuvo más de seis meses sin jugar.

Kenneth Vargas suma cinco tantos con el Herediano en el Torneo Apertura 2022 y es uno de los hombres de confianza de Hernán Medford. (Jose Cordero)

Doce años después, Kenneth hijo y Ricardo Blanco son rivales en la gran final del Torneo de Apertura 2022 y este domingo se enfrentarán en el juego de ida, a celebrarse este domingo 30 de octubre en el Estadio Ricardo Saprissa (5 p. m.).

No obstante, a principios de año ambos fueron llamados a la Selección Nacional, por el técnico Luis Fernando Suárez, y allí fue donde Blanco conversó con el joven futbolista sobre la falta que cometió contra su papá. El delantero lo escuchó con atención pues solo tenía referencias de lo que le habían contado al respecto.

“En la Selección Ricardo (Blanco) compartió conmigo y es un tema del cual hablamos. Fue algo que quedó en el pasado. Me dijo que no fue con mala intención. Él es un jugador muy profesional. Todo quedó en la cancha y no le guardo rencor por lo que pasó ese día”, explicó Vargas.

“También mi papá conversó conmigo cuando se dio cuenta que los dos estaríamos en la Selección Nacional. Me dijo que no tenía que guardar rencores con Ricardo, que se disculpó en su momento y nunca fue con mala intención, que lo viera como una enseñanza. Fueron cosas del fútbol y yo lo veo así. No pasa nada y además con Ricardo compartimos buenos momentos en la Selección”, agregó.

Consejos de padre

Kenneth confesó que quiere mucho a su padre y siempre trata de hacer caso a sus consejos, aunque a veces es un poco difícil, ya que cuando le habla de fútbol y los movimientos que él hacía en la cancha, es complicado, pues no lo observó jugando.

“A mí me gusta más que él me hable como padre, que dé consejos y si es necesario me llame la atención. Es más sencillo para mí. Cuando él me habla de fútbol, es diferente, no lo ví jugar y hay aspectos que no comprendo. Pero a él lo quiero y respeto mucho”, manifestó Vargas.

“Mi papá fue campeón con Saprissa y el Herediano. Él me molesta, me dice que yo lo voy a igualar hasta que sea campeón, que es lo único que me falta para ser como él. Claro, él tiene dos títulos, pero primero hay que pensar en ganar uno. Estamos a dos partidos de lograrlo”, añadió.

Ricardo Blanco no solo compartió la cancha con Kenneth Vargas Alfaro, sino también con el hijo del delantero: Kenneth Vargas Vargas. (Carlos Borbon)

En estas instancias finales el ariete, quien suma cinco tantos en la campaña, admitió que su padre le pide mucha calma, lo cual es primordial para afrontar estos compromisos.

“Mí papá me dice que esté tranquilo, que haga lo mío, lo que yo sé hacer, que me tenga confianza, que no me presione. Que recuerde que pese a la emoción y los cánticos de los aficionados, los estadios no juegan, que solo juegan los que están en la cancha”, declaró Vargas.

“También me insiste que tenga mucha serenidad a la hora de enfrentar a los porteros contrarios, pues cada gol es determinante en estos partidos. Él vivió finales y por eso me trata de aconsejar para que todo me salga bien y podamos ser campeones”, enfatizó