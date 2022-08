Kennedy Rocha volvió a rescatar al Herediano

Herediano encontró un amuleto, lo tiene en la banca y es brasileño. Se trata de Kennedy Rocha, quien volvió a rescatar a su equipo. Lo hizo en el compromiso anterior al darle la victoria ante Sporting 2 por 1 y contra Santos le bastaron cuatro minutos en la cancha para brindarle a su equipo el empate 1-1.

Fue un rebote, sí, un balón que no remató, le pegó en el pecho sí, pero gol es gol. No importa si es feo o bonito, lo importante es conseguirlo y Rocha volvió a hacerse presente en la red.

Empate fundamental de Rocha, quien le dio un respiro a Herediano que tuvo una noche complicada frente al cuadro visitante.

Kennedy Rocha ingresó de cambio y le metió velocidad y picardía al juego de Herediano. Aquí sale ante la marca de Morrinson Palma. (Jose Cordero)

Santos terminó el primer tiempo con el marcador a favor 1 por 0, resultado que puede sorprender por el rendimiento mostrado por los equipos en las cuatro fechas anteriores, donde Herediano ganó los cuatro juegos y los guapileños registraban dos empates y dos derrotas.

Pero en la cancha y sobre todo transcurridos los primeros 15 minutos del encuentro, Santos mostró mayor aplomo, le cerró filas a Herediano cuando no tenía el balón y supo qué hacer cuando lo recuperó.

Con el control de la pelota, los visitantes lo llevaban de pie a pie, en ocasiones lo cambiaban de costado siempre con sentido, por eso sus llegadas en ofensiva, pocas, pero con peligro.

En este primer periodo Herediano no se vio veloz, no marcó diferencia con las individualidades de Gerson Torres, Jewisson Bennett y Anthony Contreras, quien pasó desapercibido en el ataque. Además Santos lució ordenado, no regaló espacios y le funcionó la línea de cinco en defensa.

Al minuto 44 Santos consiguió un buen gol por la jugada, le pasearon la pelota a los florenses, se dio el cambio de juego y Keysher Fuller en su intento por despejar le dejó el balón a Luis José Hernández, quien sirvió dentro del área a la llegada de Starling Matarrita, quien le ganó la espalda a Juan Miguel Basulto, quien nunca se percató que lo madrugaron y Matarrita metió el pie para ponerle cifras al marcador.

En el complemento, Herediano intentó imponerse, pero Santos no se salió de su esquema y el juego se le complicó al “Team” cuando al minuto 53 se quedó con diez hombres por la expulsión de Juan Miguel Basulto. El defensa se marchó tranquilo, no había nada que reclamar, hubo una agresión y los cambios de Hernán Medford, sobre todo el del brasileño Rocha le resultaron para igualar en el resultado.

El mismo Rocha a los 76 minutos tuvo para darle la ventaja a los rojiamarillos, pero al ingresar al área, sin marca se precipitó con el remate, envió el balón sobre el horizontal.

Pese a tener uno menos, Herediano creció, no quería el empate, buscó el triunfo, preionó y por lo mostrado desde que su amuleto, Kennedy Rocha estaba en la cancha, mereció los tres puntos.

Ficha Técnica

Herediano: Esteban Alvarado, Kayser Fuller, Orlando Galo (Rawy Rodríguez al 58), Juan Miguel Basulto, Ariel Soto, Gerson Torres (Jefferson Brenes al 75), Yeltsin Tejeda, Douglas López (Luis Miguel Franco al 58), Jewisson Bennett (Kennedy Rocha al 58), Giovanny Campos (John Jairo Ruiz al 63) y Anthony Contreras.

D.T.: Hernán Medford.

Santos: Daniel Cambronero, Mauricio Salas, Pablo Fonseca (Sebastián Castro al 84), Luis José Hernández, Luis Pérez, Jhamir Ordain, Denilson Mason (Alexandre Lezcano al 88), Osvaldo Rodríguez (Armando Ruiz al 84), Starling Matarrita (Eder Solórzano, al 65) Frank Zamora y Morrinson Palma (Chevone Marsh al 65).

D.T.: Luis Fernando Fallas.

Goles: 0 a 1: Starling Matarrita al 44. 1 a 1: Kennedy Rocha al 62.

Amonestados: Orlando Galo, Yeltsin Tejeda y John Jairo Ruiz en Herediano. Daniel Cambronero, Morrison Palma, Denilson Mason y Luis José Hernández en Santos.

Expulsados: Juan Miguel Basulto al 53 y Daniel Cambronero al 87.

Árbitro: Juan Gabriel Calderón. Asistentes: Carlos Fernández y Douglas Zúniga.

Estadio: Colleya Fonseca.

Hora: 8 p.m.